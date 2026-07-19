El padre de Marta del Castillo escribe un mensaje a su hija el día en el que sería su 34 cumpleaños

El juez amplía seis meses más la investigación al perito del móvil de Miguel Carcaño en el caso Marta del Castillo

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La familia de Marta del Castillo continúa con la esperanza de encontrar el cuerpo de su hija y que se esclarezca todo lo relacionado con su desaparición. La joven habría cumplido hoy 34 años y su padre, Antonio del Castillo, ha querido dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales. Concretamente, ha sido a través de X donde Antonio ha escrito el siguiente mensaje:

"Feliz cumpleaños princesa estés donde estés. Algún día nos encontraremos e iremos con las promesas cumplidas", ha escrito Antonio del Castillo a través de una publicación que ha acompañado de una fotografía de su hija Marta. Este mensaje llega en pleno proceso de investigación al perito del móvil de Miguel Carcaño después de que el juez decretase una prórroga de la investigación por presuntos delitos de vulneración de secretos e intrusismo profesional.

Investigación abierta, 17 años después

Han pasado diecisiete años desde que Marta del Castillo desapareció, abriendo así una investigación repleta de enigmas, con sus aciertos y sus fallos. Miguel Carcaño, único asesino confeso del crimen de Marta del Castillo, llegó a dar hasta ocho versiones sobre lo que hizo con el cuerpo de la joven, el cual aún sigue sin aparecer, impidiendo así que el caso se cierre por completo.

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Carcaño, condenado por asesinato, permanece en prisión y tiene su salida prevista para el año 2023. Continúa indignando a la familia de Marta del Castillo, ya no solo por no colaborar en la localización de los restos, sino porque sigue sin abonar las indemnizaciones que fueron fijadas por la sentencia. Esto ha llevado a que las autoridades embargasen sus ingresos por encima de los 200 euros mensuales. También les indigna el hecho de que haya sido trasladado de prisión por, presuntamente, haber contado con ciertos privilegios dentro de la cárcel.