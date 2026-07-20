Ferran e Iniesta son los dos héroes de la selección española que han visualizado el estigma de la salud mental

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Ferran Torres se ha convertido en el héroe de la segunda estrella de España. Pero no hace mucho tiempo, el futbolista se planteó dejar de seguir jugando porque ya no tenía ilusión. Su historia recuerda mucho a la de Andrés Iniesta, quien admitió que la muerte de su amigo Dani Jarque -al que le dedicó su icónico gol- le había afectado y le había sumergido en una depresión.

En el documental 'LaLiga, más allá del gol', el jugador de la selección confesó cómo tocó fondo mentalmente, trabajó con profesioanles y se puso en manos del psicólogo José Ángel Caperán para revertir una situación que le ha llevado, nada más y nada menos, que anotar el gol decisivo en una final de un Mundial.

"Nadie confiaba en mí, todo el mundo me criticaba. Yo pensaba que no me afectaba, pero al final sí, porque somos personas y aunque leas cien comentarios buenos, te quedas con el malo", reconoció el delantero en el documental. Tal fue el dolor diario que sufría el jugador que le hizo replantearse su futuro: "Llegó un momento en el que no tenía ni ilusión de jugar al fútbol, perdí las ganas de entrenar, hasta que empecé con un profesional de la salud mental".

Sin embargo, a partir de trabajar con José Ángel Caperán, Ferran confesó que empezaba a dar importancia a las críticas y comentarios que merecían la pena: "Cuando las cosas van bien, no eres el mejor y no te tienes que venir arriba... como cuando van mal, no puedes perder toda la confianza y pensar que eres el peor".

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Por último, Ferran Torres ha sabido darle la vuelta a una situación que millones de españoles sufren día a día, unos problemas de salud mental que cada vez son más visibles en la sociedad y que afortunadamente se trabajancon profesionales. El lema de Ferran ahora es "trabajar y trabajar", algo que le ha hecho estar fuerte mentalmente para afrontar retos como el del Mundial y conseguir el gol de todos los españoles.