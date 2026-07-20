Luis de la Fuente se convierte en el seleccionador más laureado de la historia de España: Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones

La fiesta de los españoles en Nueva York y plaza de Colón durante la final

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Vicente del Bosque asumió el mando de la selección, transformó a un equipo que venía ser campeón de Europa y lo catapultó hasta el cielo de Johannesburgo en 2010, trayendo la primera estrella y convirtiéndolos en auténticas leyendas. Ahora, 16 años después, Luis de la Fuente ha seguido los mismos pasos en Nueva York, dirigiendo a un grupo que ya es, con todos los honores, campeón de la Eurocopa y del Mundo.

Hay entrenadores que llegan a la élite desde los grandes banquillos y otros que lo hacen en silencio, trabajando duro y no metiéndose en conflictos mediáticos que puedan perjudicar a su equipo. Luis de la Fuente es de la segunda categoría y este domingo ha culminado una de las trayectorias más especiales que existen en el fútbol, siendo campeón tanto en categorías inferiores como en la absoluta con la Selección Española de Fútbol.

Encontró trabajo como entrenador en España por un anuncio en el periódico

El técnico campeón del mundo nació en Haro, La Rioja, en 1961. Desde entonces, pasó una juventud ligada al fútbol hasta que dio el salto al mundo profesional, donde se le recuerda defendiendo los colores del Athletic de Bilbao y jugando equipos como Sevilla o Alavés. Una trayectoria como jugador que arrancó y se sostuvo con mucha más solidez que sus inicios en los banquillos, donde el propio técnico ha confesado más de una vez que estuvo a punto de abandonar.

Luis de la Fuente colgó las botas y se puso a dirigir a equips como el Portugalete, Aurrera de Vitoria, el filial del Sevilla -donde llegó a coincidir con Scaloni- o el Bilbao Athletic, en el que pasaba horas y horas observando los métodos de entrenamiento de Bielsa en aquel equipo que alcanzó la final de Europa League. Sin embargo, a partir de ahí, todo se torció y el técnico de Haro acabó estando en el paro.

"Pensaba que al día siguiente me llamarían otros clubes, pero no llamó nadie", confesó en más de una entrevista Luis de la Fuente. A partir de ahí, enfocó ese tiempo de desempleo cobrando el paro como una oportunidad para seguir formándose. "Gasté el dinero en viajar a ver entrenamientos, estudiar metodologías... nunca dejé de prepararme porque estaba convencido de que iba a llegar mi oportunidad", ha manifestado en múltiples entrevistas.

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Una oportunidad que llegó en 2013 cuando Luis de la Fuente, mientras desayunaba, vio un anuncio en el periódico donde la Real Federación Española de Fútbol buscaba entrenador para las categorías inferiores. A partir de ahí, es su historia hasta la segunda estrella. Llamó a Iñaki Sáez, éste pasó el currículum, pasó varias entrevistas y finalmente fue contratado como técnico de la federación.

Una trayectoria desde las inferiores hasta la absoluta repleta de títulos

En los banquillos de España, todo cambió. Creó un bloque sólido, dio confianza a un grupo de jugadores que hoy en día todavía siguen a sus órdenes y los trofeos le iban dando la razón a medida que pasaban los años. En 2015 conquistó el Campeonato de Europa sub-19; en 2018 ganó los Juegos Mediterráneos y, un año después, levantó la Eurocopa sub-21. Palabras mayores para un hombre que lo ha ganado absolutamente todo.

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Su carrera iba en ascenso hasta que en 2022, después del Mundial de Catar, la federación le elige como sustituto de Luis Enrique. Aquí se produjo el gran salto, la presión y las dudas se enfocaron hacia su persona, cada decisión era criticada, cada convocatoria se debatía... y aun así, Luis de la Fuente supo mantener la firmeza que exige su puesto y creer en sus jugadores.

La nube de dudas empezó a desaparecer en 2023, cuando España ganó la Liga de Naciones en un título que se celebró a lo grande. Habíamos roto la mala racha 11 años después. Sin embargo, su trabajo no paró ahí, coronándose como campeón de Europa un solo año después, ganando uno de los torneos más difíciles que se recuerdan en la historia tras vencer a Georgia, Alemania, Francia y a Inglaterra.

Desde entonces, volvió a clasificarse para el Mundial y alcanzó la final de la Nations League que perdió contra Portugal. Ahora, es campeón del Mundo, ha ganado la segunda estrella, después de eliminar a Austria, Portugal, Bélgica, Francia y Argentina. Luis de la Fuente ha entrado de lleno como uno de los entrenadores más grandes de la historia de España por comportamiento, filosofía y títulos.

Luis de la Fuente y Vicente del Bosque, dos grandes gestores que trabajaban en silencio

No es casualidad que Luis de la Fuente y Vicente del Bosque hayan sido los entrenadores campeones del mundo. Por el banquillo de España han pasado grandes técnicos que han dirigido a excepcionales plantillas. Sin embargo, la forma de entender la vida, dar libertad a sus jugadores, controlar los egos y gestionar los enfrentamientos públicos desde el silencio ha hecho que sus grupos salgan fortalecidos como equipos y como jugadores.

Ambos han devuelto la ilusión a un país que, tanto en 2010 como en 2026, estaban y está pasando una situación difícil en lo económico y social. Este triunfo ha devuelto la alegría, ha conciliado a todo el país, han vuelto las camisetas rojas a verse por todos los rincones y ha hecho que digamos con orgullo esa gran frase de "yo soy español".