El futbolista ha respondido a las preguntas de Ibai Llanos, quien ha presentado un espacio en Moncloa

Los saludos de los jugadores a Pedro Sánchez en Moncloa: del gesto frío de Baena al toque en el brazo de Borja Iglesias

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido a la selección española de fútbol en la Moncloa. La expedición nacional, con el capitán Rodri y el seleccionador Luis de la Fuente al frente, ha llegado al complejo presidencial pocas horas después de aterrizar en España con el preciado trofeo dorado que les acredita como campeones del mundo.

En los jardines, donde se ha instalado un escenario con el lema 'Vamos, España', les esperaban cientos de personas, trabajadores de Moncloa, familiares y numerosos invitados deseosos de ver de cerca a los jugadores que este domingo vencieron a Argentina.

Uno de los presentes en el acto ha sido el ‘youtuber Ibai Llanos, que ha presentado un pequeño acto en el que ha podido preguntar abiertamente a los campeones del mundo sobre sus sensaciones tras este campeonato.

El torneo más especial

Llanos lo ha tenido claro y ha ido directamente hacia el capitán, Rodrigo. "Has ganado todo, ¿este es tu título más especial?", pregunta Ibai. Rodri, tajante: "Sí, sin ninguna duda". "No ha habido muchos momentos de pasarlo mal en el Mundial, ha sido un torneo muy completo, pero personalmente la final es el partido más complicado, fue la más difícil", detalló el capitán.

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Llanos tampoco ha perdido la oportunidad de hablar con el héroe de la noche, el auto del único gol que dio la victoria a España ante Argentina: Ferran Torres. El youtuber' se acercó hasta el goleador y le preguntó: "Ayer marcaste un gol en el minuto 106, determinante, ¿cómo han sido tus últimas 15 horas, te sientes volando?".

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"Volando literalmente, estoy muy contento al ver la ilusión en los niños y ahora a hacer la rúa, a celebrarlo con los españoles y estoy muy contento", contesta Ferran. Tras esto, el delantero añade sobre su gol en la final: "Creo que siempre hay que seguir creyendo, al final todo llega con trabajo... y así ha sido".