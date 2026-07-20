La FIFA ha abierto una investigación disciplinaria sobre la selección argentina por los incidentes ocurridos

Todos los artistas que actúan hoy en la celebración de Mundial en Madrid: Aitana, Arde Bogotá o Lola Índigo

Compartir







La FIFA ha decidido abrir una investigación disciplinaria para esclarecer los incidentes protagonizados por la selección de Argentina tras la final del Mundial 2026, en la que España se proclamó campeona del mundo al imponerse por 1-0 en la prórroga, el máximo organismo del fútbol ya ha comenzado a recopilar pruebas sobre lo sucedido una vez terminado el encuentro.

Los altercados tras el pitido final, bajo la lupa

El expediente no se centra únicamente en la dureza que marcó buena parte del partido, sino especialmente en lo ocurrido tras el pitido final. Después del gol de Ferran Torres y de la celebración española, varios jugadores argentinos y miembros de su cuerpo técnico protagonizaron momentos de tensión sobre el césped que desembocaron en una tangana entre ambos equipos, según el medio 'Sky Sports News'.

Las imágenes difundidas tras la final muestran empujones, encaramientos e incluso presuntas agresiones que ahora serán analizadas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA para determinar si existieron conductas sancionables.

También se revisará el comportamiento durante la entrega de medallas

Según la información publicada por Sky Sports, la investigación también abarca el comportamiento de parte de la delegación argentina durante la ceremonia de entrega de medallas y del trofeo, así como otros actos que podrían vulnerar el reglamento disciplinario del organismo.

Entre ellos figura la exhibición de una pancarta con el lema "Falklands are Argentine" ("Las Malvinas son argentinas"), un gesto que la FIFA también estudia para determinar si supone una infracción de sus normas sobre mensajes de carácter político. Una vez analizados el acta arbitral, los informes de los delegados del encuentro y las imágenes disponibles, la FIFA decidirá si abre procedimientos disciplinarios individuales contra futbolistas o integrantes del cuerpo técnico argentino.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En caso de apreciarse infracciones al Código Disciplinario, las sanciones podrían ir desde multas económicas hasta suspensiones para futuros compromisos internacionales. Por el momento, el organismo no ha detallado qué personas están siendo investigadas ni el alcance exacto del expediente, aunque la apertura de las pesquisas confirma que los incidentes ocurridos tras la final no pasarán desapercibidos para la FIFA, la investigación ya está en marcha y se encuentra en fase de recopilación de pruebas.