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Bodhana Sivanandan, de 11 años, gana a un gran maestro de ajedrez y bate un récord mundial de hace 38 años

Una niña de 11 años gana a un gran maestro de ajedrez y bate un récord mundial de hace 38 años
Bodhana Sivanandan, de 11 años, gana a un gran maestro de ajedrez y bate un récord mundial. Imagen: Rafal Oleksiewicz/Fide
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La joven promesa del ajedrez, la inglesa de 11 años y cuatro meses Bodhana Sivanandan, derrotó al gran maestro francés Marc'Andria Maurizzi, de 19 años, con una puntuación Elo de 2628, en la primera ronda del Trofeo Dole en Aix-en-Provence.

La estudiante bate el récord mundial que estaba en manos de la leyenda Judit Polgar que lo logró con cuando tenía 12 años y dos meses.y se convierte en la más joven en derrotar a un gran maestro con una calificación superior a 2600. La plusmarca ya duraba 38 años. Sivanandan ya había vencido a dos grandes maestros, pero ninguno era tan eminente como Maurizzi.

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No lo tuvo fácil Sivanandan. Su rival mantuvo la ventaja durante las primeras 27 jugadas, pero cometió un error táctico y eso en el ajedrez se paga caro. La inglesa no pudo mantener su excelente nivel en la segunda ronda del domingo pasado y perdió contra el maestro internacional israelí Benny Aizenberg, pero en la tercera del lunes logró otro buen resultado al empatar con el GM Maxim Rodshtein, actual número 2 de Israel.

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