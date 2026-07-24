Un operario de 54 años ha muerto como consecuencia de "un golpe" mientras trabajaba en las obras del del Camp Nou

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Un operario de 54 años ha muerto este viernes como consecuencia de "un golpe" mientras trabajaba en las obras del Camp Nou, el estadio del FC Barcelona. Así lo han informado durante la tarde los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

La policía catalana ha recibido un aviso de un accidente laboral a las 15.30 horas. Hasta el lugar se han trasladado dotaciones de la comisaría de les Corts de Mossos, de la Unidad de Investigación y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han podido hacer nada para salvar la vida al hombre.

La policía catalana ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia, como recoge 'Europa Press'. También de la Conselleria de Empresa y Trabajo, en base a los procedimientos establecidos.

Los últimos trabajos en el Camp Nou

Las obras de remodelación del Spotify Camp Nou arrancaron el 1 de junio de 2023, hace más de tres años. En ellas han intervenido miles de trabajadores, que recientemente han completado la estructura de la nueva tercera gradería y ahora se centran en un anillo de compresión para sostener la cubierta del estadio barcelonista.

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El hombre de 54 años ha perdido la vida en las instalaciones deportivas durante las labores profesionales tras sufrir un fuerte golpe. Siguiendo los protocolos establecidos, se sigue una investigación para esclarecer el accidente laboral. Hay una gran consternación en la zona.