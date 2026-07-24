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Cultura

El Museo del Prado ilustra las virtudes de la Selección en Instagram: "El fútbol hecho arte"

El homaneja del Prado a la Selección
La publicación del Museo del Prado que se ha hecho viral en Instagram. Museo del Prado
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El Museo del Prado se ha sumado al entusiasmo colectivo por la Selección española de fútbol en su Instagram y ha tirado de pinacoteca para ilustrar con arte las grandes virtudes que adornan a los futbolistas.

Tintoretto, Murillo, El Greco y otros grandes de la historia de la pintura sirven para explicar “por qué España está en la final del Mundial de fútbol 2026”, asegura el Prado en un mensaje en Instagram.

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Así, el rostro sereno de ‘El caballero de la mano en el pecho’ ilustra la prudencia; el orgulloso ‘Carlos V en la batalla de Mülhberg’, la estrategia, o ‘Prometeo robando el fuego de los dioses’, la lucha.

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Peor esta no es la primera vez que el Prado se declara seguidor de la selección de fútbol. En un post de este miércoles, con España pendiente del partido entre Inglaterra y Argentina, el museo publicó un mensaje sobre la espera, que “también tiene su historia en el arte”.

Ilustraban el mensaje tres cuadros de Anton van Dyck, Francisco de Goya, y Luis Paret, muestran a otros tantos personajes esperando melacólicamente “en ese tiempo suspendido en el que todo está aún por decidir”, escribe. "Ahora solo queda una última espera. ¡Mucha suerte, España!”, despide el post.

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