Detenido en Francia un joven de 18 años que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé

El joven se encontraba en prisión preventiva por otros delitos relacionados con el proxenetismo

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El futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé se encuentra entre las 26 personas que estaban en el punto de mira de una banda que habría preparado distintos robos, agresiones y que planeaban secuestros en Francia. La investigación, publicada este miércoles por ‘Le Parisien’. Señala como presunto responsable a un joven de 18 años identificado como Clément L.

El joven habría utilizado el alias ‘Lester Z’ para comunicarse desde prisión. Todo comenzó después de varios episodios ocurridos durante la primavera y el verano. Los investigadores lograron identificar a los sospechosos cuando encontraron indicios que conectaban un intento de agresión en abril con el posterior asalto a una joyería de Neuilly-sur-Seine.

La investigación llegó hasta Clément L., que ya se encontraba en prisión preventiva por otros delitos. Los investigadores encontraron en prisión una de las claves de la investigación en los teléfonos móviles. Según el citado medio francés, en ellos apareció una lista de 26 posibles objetivos, seleccionados por su elevado patrimonio.

Un segundo sospechoso arrestado

Entre esos nombres figuraba el de Mbappé y el de conocidas figuras del mundo de la música. La investigación apunta a un rapero como potencial objetivo de la banda, además del futbolista del equipo blanco. El resto serían, sobre todo, empresarios.

Clément L. fue detenido el 19 de agosto a la salida de un tribunal de Bobigny, donde debía comparecer por otra causa relacionada con un delito de proxenetismo. Al poco tiempo fue arrestado un segundo sospechoso como presunto propietario del vehículo utilizado en uno de los episodios investigados.

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El principal acusado niega ser el cerebro de la operación. Durante sus declaraciones habría reconocido la gravedad de los hechos, pero sostiene que su papel se limitaba a actuar como intermediario entre un supuesto líder y quienes ejecutaban las acciones