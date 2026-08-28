Puri Ruiz 28 AGO 2026 - 07:15h.

Jugador y entrenador no solo han trabajado juntos en el pasado, sino que además los une un vínculo familiar, ya que Ferran salió durante más de año y medio con la hija de Luis Enrique

Ferrán Torres habla por primera vez sobre la conversación que mantuvo con la princesa Leonor tras el Mundial

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Ferran Torres pasa por una etapa dulce. Atrás quedan aquellos años en los que tocó fondo y que lo llevaron a trabajar junto a un terapeuta su salud mental (algo que, por cierto, mantiene). Hoy es una de las figuras más relevantes del panorama futbolístico internacional. Por una parte, fue el autor del gol que nos hizo ganar nuestro segundo Mundial; por otro, acaba de estrenarse con dos goles con su nuevo equipo, el Paris Saint-Germain. Un equipo que es nuevo en su carrera, pero no su entrenador: Luis Enrique y Ferran Torres mantienen una relación cercana que viene de atrás, y que trasciende lo profesional.

Sira, el vínculo personal que unió a entrenador y futbolista

Los caminos de Luis Enrique y Ferran se han cruzado antes de que el jugador aterrizara en París para ponerse a las órdenes del asturiano. El de Foios, después de haber jugado en las categorías inferiores de la selección española de fútbol (por cierto, con Luis de la Fuente como entrenador cuando pasó por la Sub-21), alcanzó la absoluta en 2020. Por entonces, Luis Enrique era quien dirigía al combinado nacional.

Fue entonces cuando, a través de las redes sociales, comenzó a estar en contacto con Sira Martínez, la hija de Luis Enrique. Lo que comenzó como una amistad y con encuentros puntuales cuando ella acudía a ver jugar a La Roja, terminó convirtiéndose en una relación amorosa que se inició en torno a 2021. Por aquella época, Ferran jugaba en el Manchester City.

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Durante dos años, Sira y Ferran mantuvieron un discreto romance, que 'oficializaron' a principios de 2022. Para hacerlo público eligieron un selfi en las barcas de El Retiro, uno de los lugares románticos por antonomasia de la capital. Por entonces, el jugador había abandonado la Premier y fichado por el F.C. Barcelona, a las órdenes de Xavi Hernández.

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La relación continuó hasta mayo de 2023. Para entonces, Ferran había iniciado su particular 'descenso a los infiernos': España había sido eliminada por Marruecos del Mundial de Catar y, dentro del Barça, habían caído en cuartos de final de la Europa League. La temporada con el Barça tampoco fue buena. “Entré en un pozo sin fondo”, ha llegado a confesar. Fue tras ganar este último Mundial cuando se conoció su dura historia de superación.

Respeto y admiración mutuos

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Entrenador y futbolista supieron, durante el tiempo que duró la relación de este con Sira Martínez, separar lo afectivo de lo laboral. Y, viendo cómo Luis Enrique ha querido volver a contar con él para su proyecto en el París Saint Germain, queda clarísimo que el vínculo entre ambos continúa siendo sólido y afectuoso. En recientes declaraciones a DAZN, Torres expresó así su admiración por su ‘exsuegro’: “Yo siempre he dicho que para mí, Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico”. También destacó para el mencionado canal que, cuando tuvo la oportunidad de entrenar con él en la selección nacional, supo transmitirle que tenía confianza en él, algo que sabe hacer “incluso cuando el jugador no la tiene”. Una frase que, ahora que conocemos el bache en su salud mental, cobra una nueva dimensión.

En su debut juntos en el PSG, Ferran ha logrado brillar. ¿Qué le dijo Luis Enrique? Pues, tal como desveló Trivol, que hiciera lo mismo que en el Mundial, pero que necesitaba dos goles. Dicho y hecho. Así, con “muchísimas ganas de afrontar este proyecto”, el valenciano retoma el contacto con una de las personas más importantes de su trayectoria no solo profesional, sino también personal.