El futbolista ha compartido un extenso comunicado tras ser absuelto en el juicio por la difusión de un vídeo sexual de una menor

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El futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio, ha roto su silencio tras ser absuelto de un delito de revelación de secretos por la difusión del vídeo sexual de una menor tras el juicio celebrado este jueves. Ahora, el jugador ha compartido un extenso comunicado en sus redes sociales en el que se muestra arrepentido por su condena por cuadriplicar la tasa de alcoholemia.

"Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO", comienza escribiendo el futbolista.

Asencio ha reflexionado sobre la dificultad de afrontar informaciones previas al fallo de los tribunales y el impacto en su entorno. “Entiendo y respeto el trabajo de los medios de comunicación y el derecho a informar y opinar, pero también creo que es importante recordar que detrás de cada noticia hay una persona y una familia que viven las consecuencias de todo lo que se publica”, señala.

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El jugador del conjunto blanco ha mostrado su satisfacción tras conocer la decisión judicial y ha destacado que “hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí”.

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En su comunicado, el futbolista también ha abordado su reciente condena por alcoholemia al volante. “Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad”, asegura.

Finalmente, el jugador ha remarcado su deseo de centrarse en lo deportivo y ha expresado su total alineamiento con las indicaciones de su entrenador. “Ahora quiero mirar hacia delante, seguir trabajando, seguir creciendo y centrarme en lo que más me gusta: jugar al fútbol”, concluye.