Marcos Llorente anuncia su retirada de la selección española

Marcos Llorente confiesa en una sentida carta el motivo por que el abandona la Selección: "He decidido cerrar mi etapa"

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Marcos Llorente anuncia en una carta en sus redes sociales que oficialmente se retira de la selección española de fútbol. El jugador del Atlético de Madrid dejará de representar a España tras ganar el Mundial este pasado verano.

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección", empieza diciendo Marcos Llorente antes de confesar sus sentimiento. "Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta", continúa detallando el jugador madrileño.

El futbolista internacional es consciente de lo que supone esta noticia para todos sus seguidores y, por ello, ha querido explicar cómo se siente: "Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida".

"Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada", zanja Marcos sobre si de no ganar el título hubiese seguido hasta la siguiente Eurocopa en 2027.

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Marcos Llorente se marcha agradecido: "Me quedo con lo vivido"

Tras muchos años vistiendo la camiseta de la Selección, Marcos quiere dejar claro una cosa: "Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables".

"Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos", sentencia en su carta.

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De esta forma Marcos Llorente ha soltado la bomba no esperada de su adiós a la selección. A sus 31 años, el jugador del Atlético de Madrid ha publicado un comunicado en sus redes sociales anunciando la decisión.