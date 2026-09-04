El excampeón de la UFC regresa a la escena mediática 82 días después con un vídeo en el que lee una carta a Hugo, que presenció su dura derrota en la Casa Blanca

El luchador hispanogeorgiano anunció su vuelta a la UFC a través de un comunicado en sus redes sociales.

Compartir







Ilia Topuria está de vuelta. El luchador hispanogeorgiano, tras su dura derrota en Casablanca ante Justin Gaethje durante el pasado mes de junio, ha anunciado a través de sus redes sociales que vuelve a la UFC después de recuperarse de su doble fractura orbital. Y lo ha hecho en un emotivo y reflexivo vídeo dedicado a su hijo Hugo.

"Después de visitar ese infierno, soy más fuerte que antes". El carácter no se construye cuando todo sale como quieres. Se demuestra cuando no es así. La única victoria que nadie puede quitarte es tu carácter. We are back!!! reflexiona el deportista.

En el vídeo Topuria se dirige a su hijo Hugo. Le dice que lleva unos días pensando en lo que este sintió cuando vio a su padre caer. El luchador es conscientre de que su hijo sufrió, y que como padre haría cualquier cosa para haberle ahorrado ese momento.

Pero Topuria cree que la derrota le hizo más fuerte a él, pero también a su propio hijo y le lanza un mensaje para recordar. "En la vida no siempre se gana. Y no pasa nada. Porque perder no es lo importante, lo importante es cómo pierdes. Quién decides ser cuando todo queda oscuro. Cuando tienes que elegir entre quedarte en el suelo o volver a levantarte. Creo que Dios quiso que viviera ese momento para enseñarme algo que ninguna victoria me podría dar. Porque el carácter no se demuestra cuando las cosas van bien sino cuando te ponen ante tu día más difícil".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Topuria le dice a su hijo que un campeón es el que sabe levantarse, y le lanza a su hijo el reto que quiere para él. No que gane siempre, sino que no tenga miedo de perder, que "ninguna derrota tenga el poder de decirte quién eres. Porque eso solo lo decides tú. Porque el carácter es la única victoria que nadie puede quitarte".