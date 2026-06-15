El hermano del hispanogeorgiano ha detenido el combate en la Casa Blanca, en Washington, al ver que no podía continuar

Ilia Topuria tenía problemas de visión debido a los golpes sufridos y ha aguantado hasta el cuarto asalto: se trata de su primera derrota en la UFC

Compartir







WashingtonEl hispanogeorgiano Ilia Topurria ha caído derrotado ante el estadounidense Justin Gaethje en el esperado combate de UFC en la Casa Blanca, en Washington. Su hermano, Aleksandre, ha detenido la pelea al ver que no podía continuar.

El combate ha visto su fin tras el cuarto asalto, cuando 'El Matador', con la cara desfigurada, ya ni podía ver a consecuencia de los golpes. Se trata así de su primera derrota, con la que el estadounidense Justin Gaethje le arrebata además el título de campeón.