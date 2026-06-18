El australiano, al que Topuria le arrebató el cinturón del peso pluma de la UFC en 2024, señala la clave por la que cree que al hispanogeorgiano se le fue la pelea

Ilia Topuria y su estado de salud tras la derrota contra Justin Gaethje: no necesita cirugía, pero la recuperación se prevé larga

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Alexander Volkanovski, uno de los grandes reconocidos de la UFC y aquel al que Ilia Topuria arrebató dos años atrás, en febrero de 2024, el título de peso pluma por KO en el segundo asalto, se ha pronunciado sobre la última pelea del hispanogeorgiano, en la que Justin Gaethje acabó con su racha de invicto y le quitó el cinturón del peso ligero, dejando claro quién cree que ganaría si se produce una revancha.

Para el australiano, –actual campeón del peso pluma tras recuperar el puesto en 2025 venciendo a Diego Lopes en abril del pasado año y después de que el hispanogeorgiano subiese de categoría–, no hay dudas: “Ilia Topuria aprenderá mucho” de su derrota y confía en que como él mismo ha prometido, volverá “más fuerte”.

Alexander Volkanovski y su pronóstico sobre una revancha entre Ilia Topuria y Justin Gaethje

En una entrevista concedida al podcast ‘The Ariel Helwani Show’, el luchador ha querido analizar desde el punto de vista técnico y desde su experiencia provisional cuál fue, para él, el punto en el que Ilia arriesgó demasiado en su forma de afrontar la pelea.

“Ser tan agresivo fue en parte lo que le costó la pelea”, ha afirmado, explicando que no tiene dudas de que “aprenderá mucho de eso” y en un segundo combate lo haría ver.

“Creo que Ilia gana la revancha y eso no es en absoluto un menosprecio para Justin" ha dicho, sin rehuir a la cuestión y de forma tajante.

“Él era el favorito por una razón. Si no se apresura tanto, pelea a una distancia un poco mejor y hace lo que suele hacer, colocando buenas trampas, lo acabará encontrando”, asegura Volkanovski

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Para él, “ser tan agresivo” fue lo que, “en parte, le costó la pelea” a Topuria, sin querer restar ningún mérito a Gaethje, del que el mismísimo Khabib Nurmagomedov ya dijo tiempo atrás que “golpea como un camión”.

Por eso, pese que en un segundo combate apostaría por Ilia, elogia también a Gaethje: “Eso es lo que hace la historia tan buena para Justin. Creo que eso es increíble”, dijo sobre lo conseguido en el UFC Freedom 250 donde se hizo con el cinturón del peso ligero en la también histórica velada en los jardines de la Casa Blanca.