Verdeliss acaba en sexta posición en el Campeonato Mundial de 100 kilómetros

La influencer española se ha coronado campeona del mundo master 40

La actuación de las atletas españolas ha hecho que se lleven la medalla de plata por equipos en el Campeonato del Mundo de 100 km

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Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss en redes sociales, ha acabado en sexta posición, con un tiempo de 7.22:13 en el Campeonato del Mundo de 100 kilómetros, que se ha disputado en la localidad coruñesa de Ames.

La influencer y atleta ha conseguido además la plata mundial con la selección nacional femenina y se ha coronado campeona del mundo master 40.

La emoción de Verdeliss

Poco después de conseguir su hazaña, Verdeliss ha compartido con todos sus seguidores su emoción por sus resultados en el Mundial: "Campeona del Mundo de mi grupo de edad. Subcampeonas de Mundo por equipos. Sexta del Mundo individual!, ha compartido.

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"En un crono de 7:22:13…y perdonad que no encuentre ahora mejor foto, pero mi cabeza está digiriendo demasiadas emociones (y mis piernitas procesando el esfuerzo, jaja). Ya tenéis el stats, en breves subimos al podium. Real. Gracias a tanta gente en Ames animando a pleno pulmón, gracias a mi familia, que se hizo 8 horitas de coche para estar a mi ladito…gracias a la Real Federación Española de Atletismo por apostar en nosotras y sobre todo GRACIAS AL EQUIPAZO DE CHICAS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA", ha publicado.

100 kilómetros

La prueba comenzó a las 8:30 horas, con nueve representantes españoles -cinco hombres y cuatro mujeres- compitiendo ante el público gallego en la gran cita internacional de la temporada para el ultrafondo. Los atletas tuvieron que completar 20 vueltas a un circuito de prácticamente cinco kilómetros. La primera tuvo 4.985,29 metros y los 19 restantes, 4.990 metros. Una recta de 102,37 metros tanto al inicio como al término de la carrera permitió completar los 100 kilómetros exactos.

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Así, cada cinco vueltas suponían aproximadamente 25 kilómetros de competición; la décima situaba a los corredores en el entorno del kilometro 50 y la decimoquinta, alrededor del kilometro 75, antes de afrontar las cinco vueltas definitivas.