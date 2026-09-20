Puri Ruiz 20 SEP 2026 - 08:01h.

Marcos Llorente S.A.: gafas de 200 euros, un restaurante de dos estrellas Michelin y siete negocios con nombre propio

Al igual que su hijo, el exfutbolista, alejado del foco mediático desde su retirada, militó en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid, y fue internacional con la selección

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Marcos Llorente es conocido no solo por su carrera futbolística, sino también por proceder de una larga saga deportiva y por sus polémicas declaraciones en el ámbito de la salud, así como por su estilo de vida. Un estilo de vida que guarda muchísima relación con su padre, el exjugador Paco Llorente. ¿Cómo es el progenitor del actual centrocampista del Atlético de Madrid?

De jugador de éxito al hermetismo en los medios

Tras su retirada del fútbol en 1998, el propio Paco Llorente eligió retirarse del foco mediático. Poco antes de colgar las botas constituyó una sociedad que solo estuvo en activo durante unos años, hasta 2001, y que guarda relación con el interés principal del futbolista, que no es tanto el fútbol como la alimentación y, de forma más genérica, el culto al cuerpo. De hecho, a sus 61 años tiene una forma física envidiable. Más allá de eso, no se conoce nada de su vida profesional actual.

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En lo personal, Paco está casado con María Ángela ‘Gelu’ Moreno. Tienen dos hijos, Marcos y Alejandro, más conocido como Álex. Mientras el mayor es sobradamente conocido, Álex mantiene un perfil discreto lejos de los medios.

El hombre que ha inspirado y dirigido el estilo de vida de su hijo

A lo largo de los años, Paco Llorente ha ido probando distintos tipos de alimentación hasta quedarse con la actual, la dieta paleo, que es la que siguen su mediático hijo y su nuera, Paddy Noarbe. En las redes sociales de ambos se postean a menudo diversos menús en consonancia con esta dieta basada en proteínas animales, en la que ha eliminado por completo los ultraprocesados, el azúcar y los carbohidratos (con excepciones como la patata), así como las verduras cultivadas y los lácteos.

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Esta forma de alimentarse le fue inculcada por su padre que, tal como explican en ‘Vanitatis’, llegó a viajar cada jueves desde Madrid a Vitoria hace diez años, cuando su hijo jugaba en el Alavés, cargado de productos ecológicos para que la siguiera a rajatabla. “Mi padre me ha inculcado los valores del trabajo, y también los del descanso y la alimentación del deportista”, explicaba Marcos al diario ‘As’ en 2020. De hecho, Marcos ha llegado a presumir de padre en más de una ocasión: frente a las numerosas críticas recibidas por sus diversas creencias, posteó hace dos años un ‘reel’ con una imagen de Paco con el torso desnudo que decía: “Mi evidencia científica”.

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Pero la dieta es parte de una forma de vivir, de una filosofía mucho más amplia. Paco también sigue diversos postulados de dudoso rigor científico, como el uso de gafas con cristales amarillos o rojos, o directamente peligrosos, como la exposición al sol sin protección, algo que deducimos de las palabras de su hijo: “Intento encontrar la vejez, las manchas, la mala salud…”.

Una obsesión en una época en la que la nutrición no interesaba tanto

Es curioso que Paco fuera apodado en el vestuario del Real Madrid como 'El Lechuga', producto que hoy no consume. Lo cierto es que aquel jugador (que, como su hijo después, militó en el club blanco, en el Atlético de Madrid y fue internacional con la selección) ya se obsesionaba con la nutrición y experimentó con la dieta vegetariana, y es de aquella época de mayor consumo de vegetales de donde procede el sobrenombre. Estamos hablando de una época en la que la nutrición era una disciplina poco explorada, más intuitiva que científica y donde había una mayor permisividad con el alcohol.

En aquellos años, Paco Llorente ya se preocupaba por mantener una alimentación que le permitiera rendir más y mejor. Un compañero explicó a ‘El Confidencial’ en 2018 que se llevaba melones y sandías a las pretemporadas. El interés extremo por la alimentación de Marcos Llorente viene directamente de las enseñanzas inculcadas por Paco. De hecho, heredó el mote de su padre: en el mismo vestuario del mismo equipo comenzó a ser conocido como 'El Lechuguita'.