En centrocampista mallorquín comparte su experiencia con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este sábado 10 de octubre

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El jugador del Mallorca, Sergi Darder, habla sobre los problemas de salud mental que sufrió durante su carrera deportiva. "Tenía una mini depresión, no tenía ganas de ir a entrenar, no quería ir a entrenar", recuerda sobre esta etapa que afectó mucho a su vida personal y familiar.

En centrocampista mallorquín comparte su experiencia con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este sábado 10 de octubre. Darder reconoce que a pesar de estar en un buen momento profesional, anímicamente se encontraba de una manera distinta.

"Levantarme por la mañana era un infierno, llegaba de entrenar y me metía en la habitación, sin salir a lo mejor hasta la tarde o la hora de cenar, que me obligaban, sin ver a los niños, sin ver a la familia", señala sobre esos momentos en los que perdió la ilusión por su actividad rutinaria.

"Necesitaba una ayuda para cuidar la salud mental", confiesa el futbolista

El futbolista asegura que su carácter influyó en las formas de afrontar algunas situaciones: "Necesitaba una ayuda para cuidar la salud mental. Soy una persona que toda mi vida he sido una persona sensible, que me han afectado mucho las cosas. Por pequeñas que sean, las hacía muy grandes".

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A él mismo le sorprendió que le ocurriese esto cuando todo iba bien en el fútbol: "¿Cuál fue el problema? Que me pasó prácticamente en mi mejor momento. El fútbol es lo más importante de lo menos importante". Darder destaca la necesidad de relativizar las cosas y la importancia del deporte profesional.

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"Cuando yo empecé no escuchaba a nadie hablar de un problema psicológico", según el futbolista

El jugador describe cómo ha cambiado su percepción de la salud mental en el fútbol: "Cuando yo empecé no escuchaba a nadie hablar de un problema psicológico, al revés. a día de hoy, por suerte, se está normalizando mucho más. Algo que en mi momento no era tan fácil". Por eso, considera que es importante compartir su experiencia para ayudar a otras personas: "Cuando te sientes fuerte y consciente, con la conciencia tranquila de que tú crees que lo que estás haciendo está ayudando a mucha gente, no me supone ningún esfuerzo, al contrario".

Darder participa en una iniciativa impulsada por la Conselleria de Salut del Govern balear con el lema ‘Com estàs?’ que ha organizado una serie de videopódcasts con siete personas de Baleares para dar visibilidad a los problemas de salud mental.