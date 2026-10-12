telecinco.es 12 OCT 2026 - 16:51h.

La derrota de Alcaraz frena la andadura del murciano en suelo chino y le deja sin opciones de recuperar el número uno del ranking ATP

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El tenista español Carlos Alcaraz ha caído eliminado este lunes en el torneo de Shanghái (China), octavo ATP Masters 1.000 de la temporada, tras ceder ante el belga Zizou Bergs por 7-5 y 7-6(4) en un intenso encuentro de dos horas y dos minutos de duración, mientras que Rafael Jódar ha accedido a los octavos de final del torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de remontar al checo Jiri Lehecka (4-6, 7-6(2) y 6-4).

La derrota de Alcaraz frena la andadura del murciano en suelo chino y le deja sin opciones matemáticas de recuperar el número uno del ranking ATP, certificando que el alemán Alexander Zverev cerrará el año 2026 al frente de la clasificación mundial, además de mantener a Shanghái como uno de los tres torneos de esta categoría que aún no ha podido conquistar.

Una derrota que no sentó del todo bien al español y que dejó unas declaraciones en mitad del partido que fueron captadas por todas las cámaras y que además, han estado circulando en redes sociales: “No puedo con que una bola me bote y la otra me deslice. No puedo jugar así tío, no puedo. Una bola me va así y la otra me bota, es que no lo entiendo, no lo entiendo. No puedo jugar al tenis por intuición. La hostia. No se puede”.

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Así fue el partido

El partido arrancó con máxima exigencia para el número dos del mundo, que tuvo que sufrir durante más de nueve minutos en el juego inaugural para levantar ventajas en contra y amarrar el 1-0. Bergs asestó la primera herida en el quinto juego (3-2) al aprovechar los errores no forzados y una doble falta de Alcaraz, aunque la reacción del murciano fue inmediata devolviendo el 'break' a base de agresividad (3-3).

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Tras un tramo de solidez al saque por ambas partes, la manga se desequilibró en el undécimo juego, donde una nueva rotura propiciada por los fallos del español decantó el parcial (6-5) para que el belga terminase amarrando el definitivo 7-5 tras 58 minutos.

La historia mantuvo un guion de máxima paridad en el segundo set, donde ambos contendientes se mostraron intratables con sus servicios durante los diez primeros juegos sin conceder opciones de rotura. En el undécimo juego, Bergs asestó un golpe que parecía definitivo al lograr el quiebre tras un disputado parcial de más de nueve minutos para situarse con 6-5 y saque a favor para abrochar el encuentro.

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La derrota de Alcaraz

Sin embargo, el de El Palmar tiró de orgullo al resto para forzar la reacción en el momento más delicado. Alcaraz logró el 6-6 rompiendo el saque a Bergs por primera vez en el segundo set y se llevó el dedo índice a la oreja mirando a pista, celebrando el momento con la grada para mandar la resolución a la muerte súbita.

Pero en el 'tie-break', la firmeza del tenista belga volvió a decantar la balanza en los momentos cruciales: pese a que el murciano intentó tomar la iniciativa en los primeros puntos, Bergs provocó dos errores decisivos del español en la recta final y terminó cerrando el desempate por 7-4 apoyado en dos enormes servicios directos tras una hora y cuatro minutos de segundo parcial.

De esta manera, Alcaraz se despide de Shanghái sin poder estrenar su palmarés en un torneo que continúa siendo una asignatura pendiente en su carrera, compartiendo esa nómina con los Masters 1.000 de Canadá y París. Esta prematura eliminación en la gira asiática impide al murciano asaltar la cima del circuito masculino en este tramo final del curso, garantizando que Alexander Zverev finalizará la temporada 2026 en el primer puesto de la lista mundial.