Antonio Rodríguez 13 OCT 2026 - 16:00h.

Ana Merodio Borja, de 65 años, ha fallecido en la mañana del martes mientras Koke estaba concentrado con el Atlético de Madrid

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MadridKoke Resurrección ha tenido que abandonar el hotel de concentración en la mañana del martes por la muerte de su madre Ana Merodio Borja. El capitán, a escasas horas de enfrentarse al Manchester United, ha abandonado las instalaciones visiblemente emocionado.

El Club Atlético de Madrid ha confirmado la noticia en un comunicado en redes sociales donde, además de transmitir el pésame tanto a Koke como a su hermano Borja Resurrección, entrenador del Juvenil A, anuncia que esta noche durante el partido de Champions League frente al Manchester United se vivirá un minuto de silencio en honor a Ana Merodio.

"Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", detallaba el Atlético de Madrid en el comunicado. "El organismo rector del fútbol europeo ha concedido su autorización para rendir este sentido homenaje en recuerdo de la madre de nuestro capitán y de nuestro entrenador del Juvenil A. Asimismo, en señal de respeto a su memoria, la bandera rojiblanca del Riyadh Air Metropolitano ondea a media asta", han contado.

Koke Resurrección, muy unido a su familia

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Una de las grandes imágenes de Ana Merodio Borja fue cuando acompañó a Koke en su renovación por el Atlético de Madrid en el año 2017. La madre del futbolista no pudo ocultar su emoción, fotografiándose con los trofeos de su hijo en el césped del Vicente Calderón y acompañando junto al resto de la familia a uno de los momentos más importantes del jugador madrileño.

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Koke siempre se ha emocionado cuando hablaba de su familia, sobre todo de su madre Ana, a la que siempre le ha agradecido todo el esfuerzo que hizo durante su infancia para acompañarlo tanto a él como a su hermano Borja por los campos de tierra de toda la Comunidad de Madrid. Una familia humilde, que siempre ha estado muy unida y que han ido de la mano en cada paso que ha dado tanto Koke como su hermano mayor.

En estos momentos, Koke está respaldado por su círculo más cercano y su mujer Beatriz Espejel en uno de los momentos más duros de su vida. El jugador con más partidos de la historia del Atlético de Madrid sentirá el apoyo de los miles de aficionados que aplaudirán y rendirán un emotivo minuto de silencio a Ana Merodio en el Riyhad Metropolitano.