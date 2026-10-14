El juez de silla, ecuatoriano, entendió perfectamente sus palabras y le puso un warning por su actitud: "Así no. Así no hablamos con ellos”

El enfado de Carlos Alcaraz tras caer en el torneo de Shanghái: "No puedo jugar al tenis por intuición"

Compartir







ShangháiEl tenista madrileño Rafael Jódar ha vuelto al foco de la polémica tras ser sancionado durante su partido ante Botic van de Zandschulp en los octavos de final del Masters de Shanghái por gritar a un recogepelotas al que se dirigió visiblemente enfadado.

Sus palabras fueron perfectamente captadas por los micrófonos del lugar: “¡Dame la put* toalla, coñ*!”, le gritó, tras lo cual el juez de silla, Jimmy Pinoargote, que es de nacionalidad ecuatoriana y entendió lo que dijo y cómo lo dijo, le amonestó inmediatamente, recriminándole su actitud en pista.

La escena de Rafa Jódar gritando a un recogepelotas en el Masters de Shanghái

Dando comunicación de su decisión a todo el público nada más escuchar las palabras del español, el juez de silla anunció un warning para Jódar; una amonestación oficial en forma de advertencia por, en este caso, romper el código de conducta.

Fue entonces cuando el madrileño se percató directamente de que su acción no pasó desapercibida para Pinoargote, con el que entró inmediatamente en una discusión después de balbucear: “¿Qué me dices, tío? ¡Y me pone un warning, tío!

“Sabes toda la tensión que hay, tío”, continuaba Jódar, dirigiéndose ya directamente al juez de silla, quien a su vez le señalaba: “Yo entiendo, pero así no”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

–“No me hace caso, tío. Pues le estoy hablando pero no le he dicho nada malo”, señalaba el tenista español, tratando de justificarse.

–“Rafa, pídemelo a mí, y yo se lo pido”, le espetaba Pinoargote, a lo que Jódar le espetaba repitiendo: “¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho?”.

–“No puedo repetir, tú sabes lo que dijiste”, le replicaba el juez de silla, calmado.

–“¿Qué le he dicho?”, insistía el madrileño, mientras el juez de silla también reiteraba: “No puedo repetir ahora”.

– “No le he dicho nada, tío”, volvía a decir el tenista, mientras Pinoargote le dejaba claro: “Así no. Así no hablamos con ellos”.

Insistiendo en justificarse en lugar de en expresar disculpa, Jódar continuaba entonces: “Es que llevamos una hora y diez jugando, se va por un poquito, le digo una cosa y ya me pones un warning”.

–“Yo te entiendo perfectamente, pero eso no. Gracias”, sentenciaba el juez de silla, sin variar su tono en ningún momento.

–“Madre mía… Es increíble. Cómo se nota que no estás aquí dentro”, volvía a contestar, aún entonces, el madrileño, que se impuso en el partido por 7-6 (7-4), 4-6 y 2-6 tras remontar un duro arranque.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La actitud de Rafa Jódar, en el foco de la crítica

Ante su actitud, y después de viralizarse la escena, muchos han sido los que se han pronunciado sobre lo ocurrido en las redes sociales, donde multitud de usuarios han censurado su comportamiento: “Absolutamente indefendible”, apuntaban algunos, mientras otros, al mismo tiempo en que han alabado su talento como tenista, le han recriminado este tipo de conductas.

Más allá, algunos han recordado que Jódar ya estuvo en el foco de la polémica por otro episodio con una recogepelotas. Entonces, le acusaron de un supuesto empujón, pero el tenista aseguró entonces que la joven “se tropezó” cuando trataba de apartarse, como se apreciaba en algunas tomas captadas por las cámaras.

“Nunca haría nada a una recogepelotas”, subrayó.

Por otro lado, en las redes sociales chinas, algunos usuarios han señalado que no es la única vez en que Jódar ‘choca’ con los recogepelotas en el torno: “En el partido anterior, contra (el checo Jiri) Lehecka, también fue igual, increíblemente impaciente, metiendo prisa al recogepelotas para que le diera la toalla”, han apuntado estos últimos.