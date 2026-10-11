La leyenda del bádminton es la nueva invitada de 'Cangrejos Albinos', el espacio de Mediaset grabado en Jameos del Agua, en Lanzarote, y presentado por Ángeles Blanco

Disfruta de la charla completa de Carolina Marín con Ángeles Blanco, completa y en abierto, en 'Mediaset Infinity'

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Carolina Marín se ha pronunciado sobre una de las grandes dificultades a las que se enfrentan los deportistas profesionales cuando llega el momento de poner fin a su carrera. En concreto, acerca de la incertidumbre sobre su futuro laboral y el vacío que puede dejar una vida dedicada al deporte de élite.

La campeona olímpica de bádminton, que colgó la raqueta el pasado mes de marzo, ha abordado esta realidad durante su participación en 'Cangrejos Albinos', el espacio de entrevistas y conversaciones culturales de Mediaset grabado en Jameos del Agua, en Lanzarote, y presentado por Ángeles Blanco.

Marín, además de hablar de su trayectoria y de su vida personal, ha reflexionado sobre la falta de garantías para quienes han dedicado gran parte de su juventud a competir al máximo nivel.

"Lamentablemente, el deportista profesional en nuestro país no tiene garantizado un futuro", ha advertido la onubense, que considera fundamental comenzar a preparar la siguiente etapa de la vida antes de que llegue la retirada.

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Desde su propia experiencia, la leyenda del bádminton ha defendido que la exigencia del deporte profesional no debe impedir que los atletas piensen en qué harán cuando ya no puedan o no quieran seguir compitiendo.

Asimismo, ha puesto el foco en las consecuencias psicológicas que puede tener ese cambio de vida. "Sé que muchos deportistas entran en depresión, que se han llegado a suicidar y que acaban mal. No es fácil, no es fácil llegar hacia un final de una carrera en la cual acabas en un vacío", ha reconocido.

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Y es que, según la campeona olímpica, aunque el deporte ofrece aprendizajes que van mucho más allá de los resultados también obliga a plantearse qué ocurrirá después. "Cuando ves que te estás acercando hacia tu final de carrera, tú mismo tienes que trabajarte ese futuro", ha señalado.

La cuestión, además, afecta a los jóvenes que plantean dedicarse profesionalmente al deporte. Tal y como ha contado, muchos se acercan a ella para preguntarle si realmente merece la pena apostar por una carrera que exige tantos sacrificios y cuyo desenlace laboral es incierto. "¿Por qué debo apostar por el deporte?", es una de las preguntas que recibe.

Su respuesta es clara. "Ten por seguro que te va a merecer la pena, porque te va a dar unos valores, una madurez y una sabiduría que estoy segura de que en otros ámbitos no vas a conseguir lo que el deporte te pueda dar", asevera.

"¿Y de verdad me merece la pena? ¿Por qué voy a conseguir todo esto y luego no voy a tener ni siquiera un puesto de trabajo garantizado?", ha planteado, lanzado así el siguiente mensaje: "El camino es tan bonito y es tan maravilloso. Eso sí, hay que trabajarlo. A día de hoy, yo no creo en la suerte. Para mí, la palabra suerte imposible no está en mi vocabulario. La suerte me la he trabajado".

Marín ha asegurado que lleva tiempo trabajando en su futuro y que esa previsión le ha permitido afrontar con más tranquilidad su retirada. "Puedo vivir tranquila porque precisamente ya hace un tiempo empecé a trabajar hacia mi futuro".

Por eso, recomienda comenzar a dar pequeños pasos antes de que llegue el final. "Mi recomendación es empezar a trabajar previamente a ese futuro cercano en el cual te estás viendo que tu carrera puede llegar hacia ese final, empezar a hacer pequeñas cositas", ha aconsejado.

Próximo invitado a 'Cangrejos albinos' y cómo conseguir las entradas

El encargado de cerrar este ciclo será el actor y director Paco León. 'La comedia como bisturí' será el título del broche de oro de este ciclo de charlas que tendrá lugar el 14 de noviembre.

Por un precio simbólico de 10 euros, los asistentes no solo aseguran su plaza en estos encuentros exclusivos, sino que contribuyen a una causa mayor. La recaudación íntegra se destinará a proyectos sociales en Lanzarote o La Graciosa.

Además, para aquellos que no puedan acudir, pero deseen sumar su granito de arena, se está valorando la creación de una "Fila Cero", permitiendo donaciones directas a la causa.

Las entradas ya están disponibles en cangrejosalbinos.com . No pierdas la oportunidad de formar parte de este diálogo transformador.