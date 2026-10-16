Koke, capitán del Atlético de Madrid, ha homenajeado en sus redes sociales a su madre tras su fallecimiento

Muere la madre de Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, a los 65 años: el jugador abandona la concentración del equipo

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MadridTres días después del fallecimiento de su madre, Koke Resurrección ha querido compartir una carta en el que dedica su último adiós a su progenitora. En un comunicado publicado en sus redes sociales y compartido por su hermano Borja Resurrección, el capitán del Atlético de Madrid agradece las muestras de cariño que ha recibido en estos días y el apoyo de su entorno más cercano y de sus seguidores más fieles.

"Han sido días muy difíciles, de esos en los que cuesta encontrar las palabras. Ana, nuestra madre, ha sido y será siempre una parte fundamental de quienes somos. De ella aprendimos los valores que nos acompañan cada día y que intentamos transmitir en todo lo que hacemos. Su ejemplo, su manera de entender la vida y todo lo que nos ha enseñado permanecerán siempre con nosotros", con estas palabras comienza el homenaje a su madre por parte de los hermanos Resurrección.

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El último adiós a su madre

"Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño recibidas. Tanto nosotros como mi familia hemos sentido muy cerca vuestro afecto, y en momentos como este significa mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y por hacernos sentir tan queridos en unos días tan duros. D.E.P. Bonita de Dios", terminan y destacan tanto Borja, entrenador del Juvenil A, como Koke Resurrección.

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Junto a este comunicado, el capitán del Atlético de Madrid ha compartido una fotografía de su madre a la que tanto estaba unida.

La muerte de la madre del capitán del Atlético de Madrid

Koke Resurrección abandonaba el hotel de concentración en la mañana del martes 13 de octubre por la muerte de su madre Ana Merodio Borja. El capitán, a escasas horas de enfrentarse al Manchester United, abandonaba las instalaciones visiblemente emocionado.

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El Club Atlético de Madrid confirmaba la noticia en un comunicado en redes sociales donde, además de transmitir el pésame tanto a Koke como a su hermano Borja Resurrección, entrenador del Juvenil A, anunciaba que esa misma noche durante el partido de Champions League frente al Manchester United se celebraría un minuto de silencio en honor a Ana Merodio.

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Koke Resurrección, muy unido a su familia

Una de las grandes imágenes de Ana Merodio Borja fue cuando acompañó a Koke en su renovación por el Atlético de Madrid en el año 2017. La madre del futbolista no pudo ocultar su emoción, fotografiándose con los trofeos de su hijo en el césped del Vicente Calderón y acompañando junto al resto de la familia a uno de los momentos más importantes del jugador madrileño.

Koke siempre se ha emocionado cuando hablaba de su familia, sobre todo de su madre Ana, a la que siempre le ha agradecido todo el esfuerzo que hizo durante su infancia para acompañarlo tanto a él como a su hermano Borja por los campos de tierra de toda la Comunidad de Madrid. Una familia humilde, que siempre ha estado muy unida y que han ido de la mano en cada paso que ha dado tanto Koke como su hermano mayor.