Alberto Rosa 15 OCT 2026 - 17:29h.

El pequeño, de apenas dos años, nació con una enfermedad rara por la que necesitó un trasplante urgente de corazón

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Consternación, luto y tristeza en la localidad almeriense de Viator tras conocerse la muerte de Manuel, un niño de apenas dos años que ha fallecido tras luchar contra la enfermedad rara que padecía y llevar meses ingresado en un hospital de Córdoba.

La enfermedad con la que nació el pequeño le afectó a su corazón, por lo que necesitó urgentemente un trasplante para poder vivir. Fue el pasado mes de mayo cuando Manuel recibió ese trasplante tras encontrarse un donante compatible, al mismo tiempo que sufría varias intervenciones y problemas médicos.

Sin embargo, cinco meses después de recibir el corazón que tanto necesitaba, Manolillo ha fallecido. “En un día como este, las palabras se quedan pequeñas y el corazón se rompe”, ha lamentado en redes sociales el alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores.

“Ha sido un auténtico guerrero. Un niño que, con su corta edad, nos ha dado una lección inmensa de lucha, de vida y de esperanza. Hoy, nuestro pequeño ángel ha emprendido su último viaje”, anunciaba el regidor este miércoles, comunicando la triste noticia a sus vecinos.

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La historia de Manuel conmocionó rápidamente a la sociedad almeriense. Ya en noviembre del año pasado, el pequeño se sometió a una complicada operación en la que le implantaron un corazón artificial para mejorar su calidad de vida mientras esperaba la llegada del trasplante.

El pequeño ha pasado sus dos años de vida en hospitales. Un difícil camino para la familia al que se sumó la delicada situación económica que vivían. El padre de Manuel, que trabajaba en una empresa del sector de la limpieza, tuvo que dejar su empleo para poder estar junto a su mujer y su hijo las 24 horas del día en Córdoba.

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Su historia despertó una oleada de solidaridad en la provincia

"No tienen ingresos y ni siquiera pueden hacer frente a los pagos del alquiler de su vivienda en Viator", dijo en su día el tío del pequeño. Desde que se conoció la enfermedad de Manuel, los vecinos de este pequeño municipio almeriense de poco más de 6.000 habitantes se volcaron con la familia.

Una oleada de solidaridad con la que la familia pudo afrontar parte de los enormes gastos que les supuso la estancia de Manuel en Córdoba. Durante muchos meses se llevaron a cabo iniciativas solidarias, como una carrera benéfica en bicicleta que recorrió varios pueblos de la provincia para recaudar fondos. Se habilitó una cuenta bancaria para recibir donativos y se contó con la colaboración de varias empresas de la provincia.

“No existen palabras que puedan aliviar el dolor de su familia, especialmente el de sus padres, que han permanecido a su lado, día y noche, sin rendirse nunca, acompañándolo en cada batalla. Dos padres que han demostrado una fortaleza, una entereza y un amor infinitos. A ellos les enviamos todo nuestro cariño, nuestro abrazo más sincero y la solidaridad de todo un pueblo que hoy comparte su inmenso dolor”, reflexiona Manuel Jesús Flores Malpica.

“Viator llora tu pérdida, Manolillo. Llora porque te sentía suyo, porque ha seguido tu lucha y porque todos hemos deseado con el alma que pudieras quedarte un poquito más entre nosotros”, continúa el regidor.

“Hoy el cielo recibe a un ángel, pero aquí dejas una huella imborrable. Tu recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones y tu luz seguirá acompañándonos. Vuela alto, pequeño guerrero. Que la Virgen de las Angustias te cubra con su manto y te abrace allí donde ya no existe el dolor. Y desde arriba, no dejes de mirar a los tuyos. Dales fuerza para afrontar este dolor tan inmenso y ayúdanos a recordarte siempre con todo el amor que mereces”, concluye la emotiva carta.