Esta querella se suma a la denuncia interpuesta por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte

La Fiscalía abre diligencias contra el youtuber Iñaki Angulo por insultos homófobos al futbolista Héctor Bellerín

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El futbolista del Betis, Héctor Bellerín, ha denunciado al youtuber Iñaki Angulo por los insultos homófobos que le dirigió tras el partido que enfrentó al Betis con el Real Madrid a principios del mes de septiembre. Según informa 'ABC Sevilla', el jugador ha pedido a la Comisión Antiviolencia que investigue a Angulo de cara a una posible apertura de un expediente administrativo sancionador.

Esta querella se suma a la denuncia interpuesta por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte que ya provocó hace unas semanas la apertura de diligencias contra el youtuber por parte de la Fiscalía de Madrid.

"Probablemente sea maricón encubierto", dijo el youtuber

Los hechos se produjeron durante un directo en el que Angulo analizaba el partido disputado entre el Real Betis y el Real Madrid, en el que Bellerín tuvo que enfrentarse a Vinícius.

En ese contexto, el creador de contenido hizo referencia a la apariencia y los gustos personales del futbolista, aludiendo a que "se pinta las uñas" y "solo lee libros de mujeres", para posteriormente proferir insultos de carácter homófobo. "Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, vamos a llamarle elle, ha parado a Vinícius solo", dijo.

El Betis, tal y como ha señalado Europa Press, también ha presentado por este motivo una denuncia ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.