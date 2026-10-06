La denuncia fue presentada hace un mes por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte

Borja Iglesias reacciona a los insultos homófobos de un youtuber contra el futbolista Héctor Bellerín: "Es una vergüenza"

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La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación contra el youtuber y creador de contenidos Mikel Angulo a raíz de unas manifestaciones de carácter homófobo realizadas por el comunicador sobre la figura del futbolista del Real Betis, Héctor Bellerín, durante la emisión de uno de sus directos, han informad fuentes fiscales.

La denuncia fue presentada hace un mes por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, a la que se han adherido posteriormente cerca de un centenar de personas, investiga la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas.

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"Solo lee libros de mujeres" y "se pinta las uñas"

Los hechos se produjeron durante un directo en el que Angulo analizaba el partido disputado entre el Real Betis y el Real Madrid, en el que Bellerín tuvo que enfrentarse a Vinícius.

En ese contexto, el creador de contenido hizo referencia a la apariencia y los gustos personales del futbolista, aludiendo a que "se pinta las uñas" y "solo lee libros de mujeres", para posteriormente proferir insultos de carácter homófobo. "Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, vamos a llamarle elle, ha parado a Vinícius solo", dijo.

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte interpuso una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid, en concreto en la sección de Delitos de Odio y Discriminación, contra el youtuber Iñaki Angulo.