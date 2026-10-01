Celia Molina 01 OCT 2026 - 13:43h.

El jugador del Betis rechazó actuar en la película que nos representará en los Oscar por empatía con el gremio de actores

Leo, el hijo de Javier Bardem y Penélope Cruz debuta como actor en 'La Bola Negra': otras de sus participaciones en el cine

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'La bola negra', la película dirigida por Los Javis que representará a España en la próxima edición de Los Oscar, ha recaudado, en el primer fin de semana de su estreno, casi 4,7 millones de euros (y 610.000 espectadores). Esto convierte a la cinta que Javier Calvo y Javier Ambrossi crearon a partir de una obra inacabada de Federico García Lorca, en el noveno mejor estreno español de la historia y el segundo mejor de la última década, según datos de Rentrak proporcionados por Elastica.

La historia entrelaza las vidas de tres hombres en tres épocas diferentes, unidos por el deseo, el dolor, la herencia familiar y una de las últimas obras inacabadas de Lorca, que lleva el mismo título. Y, aunque el elenco de actores ha sido más que aplaudido: desde el protagonista, interpretado por Alberto Cortés, hasta el último amante del poeta, encarnado por el camaleónico Miguel Bernardeau, hubo un futbolista que fue contactado por el equipo de casting para formar parte de esta súper producción.

Se trata de Héctor Bellerín, fotogénico jugador del Betis, que ha explicado en la Cadena SER por qué, aunque para él fuera un "honor" que le llamaran, decidió declinar la invitación a obtener un papel:

"Me parecía intrusismo laboral"

"Me contactaron en su día los organizadores de los castings y yo siempre he tenido en mi entorno mucha gente que se dedica a la industria del cine, conozco a gente que son actores y actrices y sé que es un gremio súper complicado, son trabajos súper precarios y tienen uno de los índices de paro más altos de nuestro país. Por eso, me parecía intrusismo laboral, precisamente que, yo, por ser quién soy, pudiera participar en una super producción. Y mira, ha salido muy bien sin mí, así que igual fue una buena decisión", ha dicho el futbolista en una sincera entrevista.

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"De todas formas, para mí fue un honor que contactaran conmigo y me hizo mucha ilusión, pero para actuar hay que dedicarle muchas horas para darle el respeto que se merece", ha añadido, lleno de agradecimiento, el jugador del Betis.

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Este mismo fin de semana, Javier Ambrossi y Javier Calvo recogieron el Premio del Público del Premio San Sebastián Festival por 'La Bola Negra' y, en su discurso, reconocieron estar abrumados por tanto éxito: "Es muy fuerte ver y sentir lo que está pasando porque alguna vez lo hemos intentado con otras cosas que hemos hecho y a veces se tarda más. Las cosas pasan cuando pasan. Nosotros intentamos cuidar cada detalle para ver si el milagro sucede y parece que esta vez nos está sucediendo", dijeron.

El triunfo de 'La Bola Negra' ha llevado a Los Javis a aparcar temporalmente el próximo proyecto en el que estaban trabajando. En este sentido, Ambrossi explicó que habían empezado a escribir una nueva película durante el verano, pero que tuvieron que parar porque "todo empezó a crecer". "Ya ni siquiera sabemos lo que queremos hacer porque de repente teníamos una idea y ya no sabes, por todo lo que va pasando a nuestro alrededor", señaló.