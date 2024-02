Trabajo quiere tener acceso en remoto al registro de horario para garantizar la reducción de la jornada

"Prescindir del papel, porque es una fórmula de registro fácilmente manipulable y difícil de custodiar, para tender hacia las nuevas tecnologías", ha dicho Pérez Rey en declaraciones a los medios, que ha valorado no sólo el soporte sino la accesibilidad, ya que permitiría a la Inspección de Trabajo consultarlo a distancia.

No obstante, ha matizado que en esa modernización se tendrían en cuenta las características de las pymes, ofreciendo una mayor flexibilidad a las empresas que tengan más dificultades en la implantación de este registro digitalizado.

El Ministerio de Trabajo quiere que "a nadie le merezca la pena incumplir la jornada laboral" , para lo que endurecerá las sanciones por incumplimiento de la jornada laboral, no sólo elevando la cuantía sino introduciendo otros cambios como, por ejemplo, que la multa no sea por empresa, sino por trabajador cuyo derecho se haya vulnerado.

"Las sanciones en materia de tiempo de trabajo no son disuasorias, no consiguen su objetivo. No es sancionar, recaudar, sino que cumplan con sus obligaciones", ha explicado Pérez Rey.