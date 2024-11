El Gobierno no descarta prorrogar el convenio de Muface si no hay acuerdo aunque ofrecerá una nueva licitación más atractiva

Dicha licitación para el periodo 2025-2026 planteaba una subida en las primas del 17,12% en dos años , pero Adeslas, Asisa y DKV decidieron no acudir , argumentando que la oferta no era suficiente en términos económicos.

Loranca ha advertido de que UGT estará "vigilante" a esa nueva licitación, de la que el Gobierno y Muface no han proporcionado fechas, aunque sí han trasladado a los sindicatos que "se va a empezar a trabajar inmediatamente" en ella.

Por su parte, CCOO ha criticado en un comunicado que las organizaciones sindicales hayan sido convocadas a una reunión para ser "meras espectadoras" y no para abordar el futuro de Muface, por lo que ha amenazado con movilizaciones a nivel estatal si no se da una respuesta "clara" y no hay un "compromiso" por parte de la entidad mutualista de garantizar el servicio sanitario a todos los mutualistas.