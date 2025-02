Ivón, es una de las que se beneficiarán de la subida salarial. de los 700 euros de más que recibirá, tendrá que pagar al año de IRPF unos 300 de media : "Si de 50 te quitan 20, ahorrarás un poco más, pero no vendrá mucho", comenta. Esta mejora tampoco es suficiente para Carlos, un albañil al que ahorrar también le seguirá suponiendo un esfuerzo a final de mes : "Los alquileres están por los cielos, entonces los 50 euros no alcanzan para nada "·, explica.

Alejandro, un administrador ya ha echado sus cuentas y le ha dado poco beneficio: "Quitando las retenciones que van a hacer, se nos queda en nada. Realmente no nos va a repercutir en nada ". Esta noticia, que parecía alegrar a muchos trabajadores, ha causado más desilusión entre ellos, especialmente a las personas que no tienen pareja o cargas familiares, como el caso de María, una comercial: " No está afectando a los jóvenes , que nos quieren hacer ver lo positivo de esa subida pero realmente lo negativo no quieren que lo veamos ".

Además, algunos tendrán que presentar ahora la declaración de la renta: "Las veces que la he hecho estos años, me han devuelto. Pero este año puede ser que me salga a pagar, entonces no me interesa", añade otra camarera. Carme Jover, profesora de derecho financiero y tributario en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha explicado que las personas con un doble sueldo "tendrán la obligación de la declaración debido al nuevo incremento".