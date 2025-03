Al renunciar a una herencia, el heredero se desliga de esos bienes y no podrá reclamar ningún derecho sobre ellos

La renuncia de una herencia es irrevocable, si se toma esa decisión no hay vuelta atrás

Aunque por la imagen que vemos en las películas siempre parece que una herencia llega para solucionar la vida de quien la recibe (a no ser que esa herencia sea una misteriosa casa en lo alto de un risco), lo cierto es que en la vida real las cosas no son tan idílicas. Una herencia no siempre suma, en ocasiones pueden heredarse deudas y este no es el único motivo que puede llevar a querer renunciar a una herencia.

Al renunciar a una herencia, la persona que es designada como heredero está rechazando el derecho que tiene por ley a aceptar esos bienes dejados por el fallecido, el heredero se desliga de esos bienes y no podrá reclamar ningún derecho sobre ellos. Las causas para tomar esta decisión pueden ser muy variadas, desde disputas familiares o distanciamientos emocionales a deudas del causante o impuestos elevados asociados a la herencia y que pueden reducir el valor neto de la misma.

En toda herencia existe el derecho de renunciar a ella, pero ¿qué sucede cuando son varios los herederos? ¿La renuncia de uno implica la de todos? ¿Qué pasa con la parte que esa persona no quiere aceptar?

Qué pasa si un heredero rechaza su parte de la herencia

La renuncia de una herencia es irrevocable, si se decide no aceptarla y así se hace, ya no hay marcha atrás. También conviene señalar que una herencia se acepta o se rechaza en su totalidad, no se puede renunciar solo a una parte, por ejemplo, aceptando lo que nos conviene, como los bienes, y renunciando a las deudas (a no ser que se haga en beneficio del inventario, es decir los herederos responden a las deudas hasta el límite del valor de lo heredado, pero esa es otra cuestión).

Puede suceder que no todos los herederos estén de acuerdo en aceptar o renunciar a la herencia, que algunos no quieran saber nada de ella y otros no tengan problema en aceptarla. ¿Qué sucede en esos casos? Si uno de los herederos rechaza la herencia, los bienes rechazados pasan a ser del resto de herederos, según las leyes de sucesión aplicables, lo que hace que aumente la parte que le corresponde a cada uno, a no ser que se trate de un caso especial en el que el fallecido haya dejado algo explicitado al respecto.

A la hora de rechazar una herencia se puede hacer de dos formas, una renuncia pura y simple, donde se rechaza la herencia sin asignarla a nadie y esta pasa a ser repartida entre el resto de herederos o a los del grado siguiente, o una renuncia en beneficio de una tercera persona. En este caso es una cesión de derechos y quien rechaza la herencia debe asumir el pago de los impuestos correspondientes.