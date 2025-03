Quién está exento de pagar la plusvalía municipal por herencia 

Una herencia suele traer con ella ciertas responsabilidades que es importante conocer para evitar problemas con las autoridades en el futuro. Porque no solo se trata de aceptar lo que el fallecido ha dejado en herencia, en muchos casos hay ciertos impuestos que hay que pagar para poder acceder a esos bienes y, en caso de no hacerlo, los problemas pueden ser importantes.

En las herencias, este pago puede afectar de manera significativa a la cantidad recibida, reduciendo el valor neto de la herencia. En muchos casos esto no supone un punto de inflexión para los herederos, pero en otros momentos puede hacer que alguien se plantee si merece la pena recibir la herencia (o si puede permitírselo), planteándose la posibilidad de renunciar a ella.

No todo el mundo se puede permitir este desembolso antes de recibir una herencia, pero tampoco es algo que tenga que pagar todo el mundo. De hecho, hay casos en los que se está exento de pagar esta plusvalía, no son demasiados, pero no es mala idea saber si nos encontramos en alguno de ellos antes de plantearse renunciar a una herencia por esta circunstancia.