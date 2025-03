"Realmente tu ahora vas a un sitio con un euro y no sé qué te pueden dar en un bar. Hasta las botellas de agua ya cuestan más de un euro", comenta un camarero. En aquel entonces, cuando los precios no llegaban al euro, el salario mínimo era de 442 euros y actualmente la cifra es de casi tres veces más. Sin embargo, el salario no sube al ritmo que los precios.