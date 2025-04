El final de las vacaciones es momento de ajustarse el cinturón y priorizar necesidades, intentado no excederse en compras no esenciales. Sobre todo, teniendo en cuenta que el puente de mayo está a la vuelta de la esquina y que las vacaciones de verano quedan no mucho más lejos. El Banco de España (BE) es consciente de esta necesidad de ahorro de los españoles y por eso ha recomendado en su portal del cliente bancario tres métodos sencillos que pueden facilitarnos el ahorro en nuestro día a día.