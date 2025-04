Cinco consejos financieros que transmitir de padres a hijos

Hay una frase que siempre está en boca de los padres: “El dinero no crece en los árboles”. Los niños creen que el dinero es ilimitado, más aún cuando ya casi no se paga en efectivo con monedas y billetes que ellos puedan ver, tocar y contar, sino que se utiliza una tarjeta bancaria o el móvil. Al pensar que con esa tarjeta es posible comprar cualquier cosa entienden que el dinero no tiene un límite. A falta de efectivo en casa una solución incluso para los más pequeños es que jueguen con accesorios como la tradicional caja registradora que dispone de dinero de plástico. Entretenerse a comprar con un máximo de monedas y a vender les introduce en el mundo de las finanzas tan básicas para su futuro.