El de Bank of America no es el único estudio que pronostica una bonanza económica inminente para nuestros hijos. El informe 'Spend Z: Gen Z Changes Everything', elaborado por World Data Lab y NielsenIQ, augura que esta generación alcanzará un poder adquisitivo global de 12 billones de dólares para 2030, superando a todas las generaciones anteriores. Y añade una interesante nota: solo el 10% de los Gen Z vive en EEUU o Europa. El 33% reside en el África subsahariana y un 28% en el sur de Asia, lo que significa que más de la mitad del gasto de esta generación provendrá de estos mercados, donde los niveles de vida están en aumento.