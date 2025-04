Inda, ante el plan de vivienda de Sánchez: "Quiere meter a los ciudadanos en chabolas"

"Es un PERTE de fondos europeos y tendrán que sacar la convocatoria , porque de momento solo hacen anuncios y no podemos definir. Seguramente ese dinero va a ir para empresas industriales que van a construir las viviendas, pero eso no resuelve el problema de vivienda Ana Rosa", comenzaba el economista.

José Carlos explicaba que, a pesar de contar con los fondos, el PERTE necesita licencias y autorizaciones para poder construirse: "Si no hay suelo donde instalar esas viviendas y no hay licencias ni hay autorizaciones, no se podrán entregar las viviendas, se construirán y se dejarán en un almacén esperando a que haya suelo."