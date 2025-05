El Gobierno va a establecer una serie de medidas para acabar con las llamadas de spam: quieren prohibirlas antes de verano

Consumo obligará a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas comerciales no consentidas

El Gobierno pretende acabar definitivamente con las conocidas 'llamadas spam', que quiere prohibirlas antes del verano. Leticia Iglesias ha explicado para Informativos Telecinco en qué consisten esas medidas. Informa L. Benito, S. García, P. Vallés y A. García.

"Estas llamadas de spam nos ofrecen servicios o productos que no hemos solicitado. Para ponerles fin, el Ministerio de Consumo quiere que las empresas utilicen un nuevo código numérico, un prefijo específico para que podamos identificarlas. Si no lo hacen, las compañías telefónicas tendrán que bloquear esas llamadas y los contratos de autorización se van a tener que renovar cada dos años. Estos serán nulos si se suscriben a través de llamadas no consentidas"

La lista de las insistentes llamadas es infinita. La saturación de números sospechosos nunca acaba: "Tengo más de 200 números bloqueados", afirma una joven entrevistada en la calle.

Las palabras del ministro Pablo Bustinduy

Hasta el ministro Pablo Bustinduy sufre tanta saturación: "A todo el mundo le ha pasado". Por ello, Consumo ha propuesto una enmienda a la Ley de Servicios de Atención al Cliente para que quede claro que no, es no: "Respondiendo a un clamor social, vamos a intervenir para impedir las llamadas spam", añade el ministro.

Sin embargo, hasta que no se apruebe la ley, cosa que podría tardar semanas incluso meses, estas llamadas seguirán llegando a pesar de que tratemos de bloquear todos los números posibles: "Establecer un criterio de transparencia por esta vía nos serviría para acabar con estas prácticas ilícitas", explica José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU.