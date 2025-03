Así es Stop Publicidad, la nueva lista gratis a la que puedes apuntarte para evitar las llamadas spam

Recibir una llamada inesperada no siempre es plato de buen gusto, menos todavía cuando esa llamada es spam, es decir, una comunicación indeseada por nuestra parte y con la intención de vendernos un producto que no hemos solicitado y que seguramente no queremos. Esto puede llegar a ser una molestia, porque es algo a lo que no hemos accedido y porque nunca suele ser solo una llamada, una vez que comienzan, las llamadas de spam parecen no tener fin.