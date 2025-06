Los fabricantes denuncian que, con el precio actual del cubito, almacenarlo durante meses no es rentable

Con el calor, como cada verano, se dispara la demanda de hielo. Es tan caro almacenarlo que no hay tantas existencias como debería. Esta se espera una nueva temporada con escasez de cubitos. Informan en el vídeo Antonio Lasso y Beatriz Simó.

De la fábrica de Granada que se muestra en el vídeo salen 10.000 cubitos a la hora, 2.000 bolsas de hielo. Insuficientes para satisfacer la demanda de sus clientes. Su gerente, Judith Cervera, reconoce que "podría haber una rotura de stock". Las máquinas no producen suficiente, los congeladores donde se almacenan se quedan vacíos y mientras en la calle, hielo para casi todo.

La asociación de Fabricantes de Hielo alerta de la incapacidad que tiene para afrontar un verano con temperaturas disparadas. "Las máquinas dan lo que dan", señala Manuel Bustos, presidente de la Asociación de Fabricantes de Hielo.

En España se consumen 10 kilos de hielo al año por persona

Y a los precios actuales del cúbito, almacenarlo durante meses no es rentable. "El fabricante no gana dinero para poder almacenar. Cada vez que llega una ola de calor no hay suficiente almacenado y entonces van con solamente con la fabricación", añade.

En bares y restaurantes empiezan a buscar soluciones. "En vez de poner dos hielos ponemos uno", cuenta un camarero. España es de los mayores consumidores de hielo del mundo cada año, 10 kilos por persona, el doble de países con un clima similar al nuestro.