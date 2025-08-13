El español Juvencio Maeztu ha sido nombrado consejero delegado y presidente mundial de Ingka Group | Ikea

El español Juvencio Maeztu ha sido nombrado consejero delegado y presidente mundial de Ingka Group | Ikea, siendo el primer dirigente no sueco que ha sido designado para este cargo, según ha informado la compañía este miércoles.

Ingka Group es una compañía que gestiona las franquicias de Ikea en 31 países y que representa alrededor del 90 % de las ventas de la multinacional sueca.

Juvencio Maeztu, actual consejero delegado adjunto, sucederá en el cargo a Jesper Brodin, quien después de ocho años en el puesto y 30 dentro de la empresa, ha decidido enfocarse en nuevos retos profesionales, según ha anunciado la compañía en una nota de prensa.

Maeztu, nacido en Cádiz en 1968, comenzó su trayectoria en IKEA a principios de los 2000 como director de tiendas en España y en los últimos 25 años ha ejercido diversos roles dentro de la multinacional sueca.

Una amplia experiencia en Ikea

El nuevo presidente tiene una amplia experiencia en IKEA y en el negocio retail y su liderazgo se ajusta de forma espléndida a las oportunidades y retos del futuro, ha afirmado Lars-Johan Jarnheimer, presidente del Consejo de Supervisión de Ingka Holding B.V.

Maeztu, que ha reafirmado que el compromiso de Ikea con la asequibilidad y el bajo precio, asumirá el cargo el 5 de noviembre, mientras que Jesper Brodin permanecerá en la empresa hasta finales de febrero de 2026.

Posteriormente, Jesper será asesor senior de la Fundación Ikea. Ikea nació en 1943 en Suecia y hace 29 años llegó a la península.