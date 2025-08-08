"Nuestra empresa ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para la adquisición de una participación minoritaria", han comunicado

Air Europa reafirma su "proyecto de futuro" después de que Iberia cancelase su compra

Compartir







Turkish Airlines, compañía turca, ha anunciado su intención de presentar una oferta vinculante por la aerolínea española Air Europa a través de un proceso de compra de un paquete minoritario de acciones en la compañía aérea de la familia Hidalgo.

A través de un comunicado publicado en su página web, la propia aerolínea explica que, con el fin de "fortalecer" su posición en el sector de la aviación global y "mejorar" su competitividad en el mercado ha llevado a cabo conversaciones no vinculantes para evaluar una posible oportunidad de inversión en Air Europa y explorar posibles sinergias de asociación.

PUEDE INTERESARTE Un avión de Air Europa tiene que aterrizar dos veces de emergencia por un problema técnico

"Tras los estudios de viabilidad, la inversión ha sido evaluada como acorde con los objetivos de generación de valor a largo plazo de la compañía bajo su estrategia 2033", asegura la empresa en un comunicado.

Turkish Airlines presenta una oferta vinculante a Air Europa para la adquisición de una participación minoritaria

Desde la aerolínea turca destacan la complementariedad de la red global de Turkish Airlines y la sólida presencia de Air Europa en la Península Ibérica y Latinoamérica, tanto en el segmento de pasajeros como en el de carga, lo que permite un "crecimiento acelerado y a gran escala en el mercado latinoamericano".

PUEDE INTERESARTE Koldo García habría ofrecido aviones de Air Europa a Ángel Víctor Torres para repatriar inmigrantes desde Canarias

Además, la compañía turca añade que esta operación genera un "efecto multiplicador" para su ecosistema de aviación, incluidas filiales y empresas conjuntas, gracias a "nuevas fuentes de ingresos y a una mayor diversidad operativa regional".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En esta línea, la aerolínea ha informado ya de su plan a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), un sistema electrónico de notificaciones empresariales operado por la Bolsa de Estambul y la CBM, el órgano de regulación del mercado de valores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"En este contexto, nuestra empresa ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para la adquisición de una participación minoritaria. Si se produjera alguna novedad que pudiera afectar a las decisiones de nuestros inversores, se harían públicos los anuncios necesarios", concluía la declaración de la aerolínea a KAP.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Lufthansa y Air France-KLM, retirados de la puja

El anuncio de Turkish Airlines llega después de que el grupo alemán Lufthansa confirmara esta misma semana que, al igual que Air France-KLM, se retiraba de la puja por entrar en la aerolínea de Globalia, dejando a Turkish Airlines como el principal candidato.

Fundada en 1933 y controlada por el fondo soberano turco Türkiye Wealth Fund, Turkish Airlines tiene una red de vuelos regulares para más de 300 destinos en Turquía y en países más de 130 países de Europa, Asia, África, Norteamérica y Sudamérica

Air Europa, aerolínea española participada en un 80% por la familia Hidalgo, tiene también como accionista de referencia a IAG, que cuenta con un 20% del capital. El valor de las acciones de IAG en Air Europa sumaban al cierre del primer semestre 191 millones de euros.

La aerolínea cuenta con más de 50 aeronaves y vuela a 55 destinos del mundo, incluyendo la ruta Madrid-Estambul que inauguró en el pasado mes de mayo.