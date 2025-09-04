Entre los coleccionistas, hay un billete español muy buscado: 500 pesetas que pueden alcanzar hasta 38.000 euros en subastas

Encontrar chollos en las subastas de coches embargados es más sencillo de lo que parece

Compartir







Uno de los billetes antiguos más cotizados entre los coleccionistas es el de 500 pesetas fabricado en 1903. Es uno de los más valorados dado si escasez y antigüedad. De hecho, su precio ha alcanzado una cifra máxima de 38.000 euros.

Este billete, obra del grabador Bartolomé Maura, representa un verdadero tesoro para los coleccionistas ya que forma parte de in fragmento tangible de la historia económica española previa a la adopción el euro. Se trata de un ejemplar de más de más de 122 años de antigüedad. Además, su rareza es tan extraordinaria que en las casas de subastas apenas han registrado diez ejemplares que ya fueron puestos a la venta, según 'El Diario de Sevilla'.

El precio de este billete ha ido desde los 3.000 euros hasta los 20.000 euros en caso de los mejores conservados. Sin embargo, las piezas en condiciones extraordinarias pueden llegar a alcanzar los 38.000 euros, como en el 'Blog Numismático'. Es una pieza muy significativa en la historia del arte español, ya que en una de sus caras aparece el dios Mercurio con su casco alado y al otro lado aparecen dos figuras femeninas trabajando, reflejando la abundancia.

Sobre su autor y creación

La emisión de 1903, año en el que se fabricó este billete, se caracterizó por incorporar unas técnicas muy innovadoras para la época, cuyo objetivo era evitar que se produjesen falsificaciones. El autor de este billete no solo era grabador, sino que ostentaba el cargo del Director Artístico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Su prestigio era tal que hasta le reconocían internacionalmente por sus diseños y grabados monetarios.

PUEDE INTERESARTE Madrid saca a subasta vehículos retirados del servicio público: motos desde 180 euros y coches desde 300

El billete mide 13x21 centímetros, un tamaño más grande que los de los actuales. También tiene marcas de agua específica, que han conseguido perdurar con el paso de los años. Aunque presentan signos de deterioro, las condiciones en las que han sido conservados hace que su precio se dispare, hasta alcanzar casi los 40.000 euros.