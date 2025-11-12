Javier Villanueva 12 NOV 2025 - 16:46h.

Requisitos a cumplir si tienes contratada a una empleada del hogar: habrá multas a partir del 15 de noviembre

Con la ley que entra en vigor este viernes -y que será obligatoria en todas las casas en las que haya una empleada del hogar,- hay dos obligaciones para no ser sancionados: tendrán que tener en casa un plan de riesgos laborales impreso y firmado, y las trabajadoras domésticas deberán hacer un curso obligatorio sobre medidas de seguridad en el trabajo. Las multas pueden llegar a los 800.000 euros.

Los riesgos para las asistentas del hogar pueden ser numerosos. "Productos químicos de limpieza, incendios en las cocinas, posturas forzadas, sobreesfuerzos", describe Jorge Guerrero, del grupo de prevención de Andalucía. De ahí la obligatoriedad de tener un plan de riesgos laborales.

¿Qué exige la ley?

La ley exige detectar y solventar los posibles peligros en los hogares donde se decida tener una empleada del hogar, al igual que hacen las empresas, tiene que utilizar una escalera. No utilizar cualquier mobiliario y subirse encima, sino una escalera en condiciones.

El plan se puede elaborar online de forma gratuita, usuario y contraseña, personas en casa, características de la vivienda y gracias a un cuestionario se detectan los riesgos. A partir de esas recomendaciones se actúa y la empleada del hogar está informada de los posibles problemas que puede tener mientras desarrolle su trabajo.

Las sanciones van desde 45 hasta 800.000 euros

No tener el plan en vigor supone sanciones. La horquilla es muy amplia, de 45 hasta 800.000 euros. Pero atentos a la posible multa más común. "Un hogar doméstico lo normal es que aplicarían sanciones de 2.000 euros", señala Guerrero.

Porque la ley entiende que la vivienda es el lugar de trabajo de la empleada del hogar. Otra cosa es dejar entrar o no a los inspectores. Es muy complicado para la inspección ir entrando en domicilios a verificar ciertas ciertas cosas. Aunque los expertos recomiendan tenerlo todo en regla para evitar problemas.