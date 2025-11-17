Consumo alerta de fraudes en Black Friday por subidas artificiales de precios y descuentos engañosos

El ministro de consumo Pablo Bustinduy ha avisado sobre estos posibles fraudes : "Quien intente ganar dinero engañando a los consumidores va a pagar por ello"

Este año se prevé que los españoles se gasten de media casi 400 euros en este Black Friday, habrá quien no se termine de animar a comprar pero las previsiones calculan que lo harán un 58% de los españoles. La mayoría preferirán productos de los sectores como moda, alimentación, cuidado personal, viajes o electrónica.

Ya empieza a haber revuelo por prepararse para las ofertas elegidas del Black Friday. Unas promociones o descuentos que seducen a todos los consumidores: "Alguna chaqueta o abrigo sí que he visto". Otro usuario, antes de la llegada de la gran fecha, tiene el deseo de que "ojalá que los precios bajen para el Black Friday", pero todo esto hay que tener cuidado con no caer en las trampas por elegir precios demasiado baratos, suele haber trucos que los consumidores no se dan cuenta.

Siempre hay productos sospechosos que están siendo vigilados por consumo, y que tienen precios demasiado buenos para ser verdad. El ministro de Consumo Pablo Bustinduy avisa sobre los posibles fraudes para las empresas: "Quien intente ganar dinero engañando a los consumidores va a pagar por ello". Dice el ministro refiriéndose a prácticas señuelo donde se hace creer que el producto se ha rebajado y no es así respecto al precio original del producto.

Se trata de aumentar artifialmente el precio del producto días antes de la rebaja y dejarlo con el mismo precio. Como es el caso de un consumidor que confiesa: "Yo estuve comprobando meses antes el precio, dije 'a ver si lo bajan en Black Friday' y me di cuenta que se quedaba con el mismo, vi el chanchullo de subirlo y luego bajarlo".

Por último, también se investigarán las ventas bajo presión, avisando de que queda poco o tiempo o bajada de 'stock', para picar en el engaño.