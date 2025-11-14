El calzado y la ropa usada supusieron el 5% del gasto para regalar o para nosotros mismos

Algo hay que hacer con la ropa que no usamos: ¿Cuál es su recorrido desde el contenedor?

El Black Friday a poco más de un mes de las Navidades y parece que los españoles tienen este año ganas de gastar más. Según las previsiones de los expertos, vamos a comprar más que la media europea. Curiosamente, aumentarán las ventas de los objetos de segunda mano, una moda que está más que impuesta en nuestro país.

Abel Caballero enciende las luces de Vigo y oficiosamente comienza para todo el mundo la Navidad. Una festividad en la que, según un informe de Mastercard, gastaremos más, casi un 5% punto y medio por encima de Europa.

Regalar ropa de segunda mano, una opción cada vez más plausible

El calzado y la ropa usada supusieron el 5% del gasto para regalar o para nosotros mismos. Lo confirman en las plataformas de reventa y en tienda. Ya no es algo anecdótico para los jóvenes, quienes van directamente a tiendas de segunda mano como primera opción.

Hasta tienen cheque regalo entre 10 y 30 euros. Porque este nuevo consumo emerge tras quitarse de encima prejuicios, incluso en Navidad. El 80% de los consumidores españoles tiene previsto aprovechar las rebajas de este 'Black Friday' para realizar compras, y más de la mitad de estos (el 50,1%) prevé emplear más este año el pago a plazos, mientras que el 33% hará el mismo uso que en años anteriores.

El presupuesto del 79% de los consumidores será igual o superior al del pasado año: el 60% de los consumidores ponen su límite de gasto en los 200 euros y dos de cada 10 calcula que destinará a sus compras entre 200 y 500 euros. Tan sólo un 8% de los entrevistados por 'Aplazame' prevé gastar más de 500 euros.