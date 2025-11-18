Ainhoa Paredes 18 NOV 2025 - 22:06h.

Los países escandinavos han apoyado tradicionalmente mucho las medidas para favorecer la crianza

El Gobierno estudia dar una ayuda de 200 euros al mes por hijo hasta que cumpla los 18 años. Si finalmente termina implantándose, España se equiparará a otros países que también los hacen. Miramos fuera de nuestras fronteras para vez qué hacen otros gobiernos, según informa Ana Belén Martín y José David Navarro.

Alemania: la ayuda sube a 259 euros

En Alemania, la ayuda aumentará en poco más de un mes para proteger a las familias. A partir de enero, aquí la ayuda por niños subirá a 259 euros, un ingreso mensual que recibe cada familia en el país desde que nace el bebé y que se puede prolongar hasta que cumple los 25 años.

Pero entre las medidas también está la baja por maternidad de hasta 14 meses. En ese tiempo, la madre y el padre pueden turnarse y ganar entre el 65 y el 100% del salario neto.

Dinamarca: la ayuda va en función de la edad de los hijos

Los países escandinavos han apoyado tradicionalmente mucho las medidas para favorecer la crianza. En Dinamarca la ayuda es trimestral y la cantidad que se recibe es mayor conforme el niño es más pequeño. Por ejemplo, entre los cero y los dos años se reciben alrededor de unos 600 euros y esta cantidad va disminuyendo a lo largo de los años conforme el niño se hace mayor y hasta los 18. Eso sí, hay un requisito para recibir el 100% de la ayuda: haber residido o trabajado en el país seis de los últimos 10 años.

Reino Unido: el principal requisito son los ingresos

En Reino Unido el principal requisito tiene que ver con los ingresos, pero no hay límite en el número de hijos. Si tienes varios, recibirás una ayuda por cada uno de ellos. Una de ellas se llama 'Child Benefit' y la dan incluso con un salario de 90.000 euros, pero para recibir la cantidad máxima debes tener un salario menor a 68.000. En ese caso, para que se hagan una idea, recibes unos 100, 118 euros al mes por el primer hijo y unos 78 a partir del segundo.