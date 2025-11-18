Logo de telecincotelecinco
La propuesta de dar una renta anual de 200 euros por hijo al mes: así pretende Sumar hacer crecer la economía y acabar con la desigualdad

Crece el índice de desigualdad
España se sumaría a la lista de países de la Unión Europea que reciben una renta universal por crianza.informativos telecinco
España presume de crecimiento económico a nivel mundial, pero sigue existiendo un grave problema de desigualdad en nuestro país, casi tres de cada diez personas no pueden llevar una vida digna, sobre todo por sus ingresos y unos salarios muy bajos.

España va muy bien pero no para todos, así que hoy primera vez el gobierno nos muestra datos sobre desigualdad y pobreza en nuestro país, para explicar como han ido salvando varias crisis y apuntan a una mejora lenta de cara a los próximos años, mientras España siga creciendo.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía confirma así "poner sobre la mesa el impacto que tiene ese crecimiento como condición necesaria también, para que revierta día a día en una mejora de vida de los ciudadanos". Una vivienda inaccesible y unos salarios precarios impiden a muchos cubrir sus necesidades más básicas. Miguel Cardoso, economista confiesa que "la recuperación no ha beneficiado de manera generalizada a la población".

Para lidiar con tanta desigualdad, el partido político Sumar propone una prestación salarial al mes, de 200 euros por cada hijo, hasta los 18 años. Dónde se le ha preguntado a algunos padres de familias que opinión tendrían sobre ello "me parece muy bien, la verdad", a lo que otro padre también respondía "soy familia numerosa y ayudas de momento tengo poquitas". Con esto España se sumaría a la lista de países de la Unión Europea que reciben una renta universal por crianza.

