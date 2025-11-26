Redacción Uppers 26 NOV 2025 - 18:21h.

En caso de fallecimiento de uno de los titulares de una cuenta conjunta queda bloqueada temporalmente: todo lo que tienes que saber

Muchas personas comparten cuentas bancarias con su pareja, cónyuge o familiar. Esto suele crearse con el objetivo de facilitar los gastos en caso de tener los mismos. Sin embargo, suele volverse un problema para muchos en caso de que haya un fallecimiento de una de las dos partes de esa cuenta.

El Banco de España ha querido aclarar algunas de las preguntas más frecuentes sobre el funcionamiento, limitaciones y qué hacer en caso de fallecimiento. La institución económica explica que cuando uno de los dos titulares fallece, el saldo de la cuenta se bloquea temporalmente. En este caso, sería el propietario o los propietarios restantes los que deberían solicitar una autorización a los herederos de la persona fallecida, para poder acceder a los ingresos.

Existe una excepción: una cuenta indistinta. Esta modalidad puede contar con varios titulares, pero las cuestiones en relación con el fallecimiento de un titular cambian, ya que los demás titulares podrán seguir accediendo a los fondos. En el caso de una cuenta conjunta, cada movimiento necesita el consentimiento del otro titular. Sin embargo, en la indistinta, aunque exista un mayor riesgo de un mal uso del dinero por parte de los otros propietarios, sí que es más independiente a la hora de que uno de los dos titulares fallezca.

Las claves sobre las diferentes cuentas bancarias

En ambos casos, es necesario que la entidad bancaria esté en todo momento informada sobre si se produce un fallecimiento, especialmente para evitar problemas legales en un futuro. Pero entonces, ¿qué cuenta elegir a la hora de abrir una conjunta por primera vez? Hay bancos que tienen opiniones diversas, pero siempre hay que atender a la situación concentra de la persona o personas que vayan a ser titulares de ella.

Además de tener claro las diferencias que hay entre todas ellas, otra de los aspectos a tener en cuenta son los costes y las condiciones de mantenimiento, porque nos ahorran sorpresas a la hora de cobrar las tasas de gestión del banco. Aunque de menor importancia, también es importante conocer los servicios asociados a la cuenta, la habilitación de la banca online así como la calidad del producto que vayamos a contratar de a entidad bancaria.