¿Cuánto cobran los CEOs españoles?

¿De qué cifras hablamos cuando hablamos del sueldo de un CEO o de la alta dirección en España? No es fácil hacerse una idea: los datos oficiales mezclan sueldos fijos, bonus, acciones y pensiones, y además hay una enorme diferencia entre una empresa que cotice en el Ibex 35 y la empresa “normal” de tamaño medio. Pero sí que podemos llegar a una serie de conclusiones bastante claras.

Lo que cobran los ejecutivos del Ibex

La referencia más transparente es la de las cotizadas. Según el Informe Anual de Remuneraciones de la CNMV, los consejeros ejecutivos de las empresas del Ibex 35 tuvieron en 2024 una retribución media de 1,9 millones de euros, y cobran un 7,6% más que el año pasado.

El mismo informe introduce un dato muy gráfico: en 2024 esos ejecutivos cobraron, de media, 55 veces el sueldo medio de los empleados de sus propias compañías. En las empresas de fuera del Ibex este ratio se reduce a 18, y el promedio de todas las empresas que cotizan en Bolsa se sitúa en 33 veces.

Si ampliamos el foco y miramos los últimos 20 años, el análisis de estos mismos informes muestra que la remuneración media de los consejeros ejecutivos del Ibex ha pasado de 1,37 millones en 2004 a 3,73 millones en 2024, lo que supone un incremento del 172%, mientras que el sueldo medio en España ha subido menos de un 50% en el mismo periodo.

Y cuando se mira no al consejero ejecutivo “medio”, sino al primer ejecutivo (presidente o CEO), la brecha se dispara aún más. Un informe de la Fundación 1º de Mayo de CCOO, calcula que el primer ejecutivo de una empresa del Ibex 35 gana de media 73,5 veces el sueldo medio de su plantilla.

Es decir: en la cúpula de la gran empresa cotizada hablamos de sueldos y paquetes retributivos que se mueven entre varios millones al año y diferencias de 50 a más de 70 veces respecto a quienes están “abajo” en el organigrama.

Lo que cobra un directivo fuera del escaparate del Ibex

Pero la mayoría de directivos en España no trabajan en el Ibex. Para entender cuánto cobra la alta dirección “corriente”, una buena foto la da un estudio de EADA Business School e ICSA Grupo. Según dicho informe, en 2024 el salario medio de los directivos se situó en 88.832 euros anuales, frente a 27.087 euros de los empleados de base.

La diferencia sigue siendo muy importante, pero ya no estamos en la galaxia de los millones del Ibex: hablamos de sueldos altos, sí, pero reconocibles para la realidad de la empresa mediana o grande española.

Esos promedios conviven con una enorme diversidad sectorial. El mismo estudio recuerda que la banca y los seguros siguen entre los sectores que mejor pagan a los directivos, mientras que comercio y turismo se sitúan en la parte baja de la tabla.

Cuánto puede ganar un CEO fuera del Ibex

Para afinar aún más, hay informes que nos permiten ver las bandas concretas con las que se mueven los CEO y la alta dirección en las empresas medianas y en grandes corporaciones, sector por sector.

De esta forma, en empresas de consumo y mercados digitales con facturación entre 75 y 250 millones de euros, los CEOs se sitúan entre 130.000 y 200.000 euros fijos anuales, con una retribución variable de entre el 30% y el 50%. En compañías de más de 250 millones de facturación, los CEOs superan los 200.000 euros fijos anuales, con variables de entre el 50% y el 100%.

En el ámbito industrial, un CEO o Managing Director percibe entre 110.000 y 180.000 euros fijos anuales en compañías con una facturación de hasta 75 millones de euros, con variables de entre el 20% y el 40%. En empresas que superan los 250 millones de euros, la retribución fija se sitúa por encima de los 180.000 euros, a lo que se suma un bonus que puede alcanzar el 50%.

En real estate, el directivo mejor pagado es el CEO o managing director, con sueldos que entre los 160.000 y 250.000 euros fijos y un variable del 30% al 45% en empresas con facturación hasta 75 millones; en organizaciones de mayor tamaño, el fijo supera los 250.000 euros, con variables que alcanzan el 50%.

En paralelo, puestos del comité de dirección como CFO, CCO, CIO o CMO se mueven, según estas mismas bandas, entre 100.000 y 180.000 euros fijos en empresas medianas, con bonus que pueden llegar al 40-50% en grandes corporaciones.

Para un profesional sénior que mira estas cifras desde fuera, los mensajes son claros: la élite del Ibex juega en otra liga, con paquetes retributivos fuertemente apalancados en bonus y acciones, mientras que la alta dirección “real” del tejido empresarial español se mueve en sueldos de seis cifras, importantes pero mucho más conectados con la estructura salarial del resto de la empresa. La distancia, en cualquier caso, sigue siendo enorme… y cada informe nuevo de la CNMV, EADA o los sindicatos vuelve a recordarlo con números cada vez más precisos.